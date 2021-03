Benitez ricorda Istanbul: “Niente fortuna, abbiamo battuto i migliori”

Rafa Benitez torna a parlare della finale di Champions League del 2005, vinta dal suo Liverpool in maniera rocambolesca.

La finale di Champions League del 2005 tra Milan e Liverpool è rimasta nella storia del calcio per la rimonta della compagine inglese. Una gara che sembrava chiusa dai rossoneri nel primo tempo, avanti di tre reti, ma gli inglesi hanno rimontato il Diavolo in appena sei minuti.

Una sconfitta bruciante per i rossoneri, che erano considerati i grandi favoriti della vigilia. Nel corso degli anni i commenti sono stati discordi su quella gara e oggi Rafa Benitez, tecnico dei Reds, è tornato a parlare di quella famosa partita.

Leggi anche:

Benitez su Milan-Liverpool: “Avevamo eliminato le migliori”

La finale disputata il 25 maggio del 2005 fa ancora rabbrividire i tifosi del Milan, clamorosamente sconfitti dal Liverpool ai rigori dopo essere stati in vantaggio di tre reti alla fine della prima frazione di gara.

Una vittoria certamente rocambolesca, ma che il tecnico dei Reds Rafa Benitez non ritiene assolutamente fortunata. L’allenatore spagnolo ha concesso un’intervista al tabloid britannico Daily Mail tornando a parlare della gara che gli ha permesso di vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Ecco un estratto delle sue parole:

“La gente parla della finale del 2005 come un colpo di fortuna. Non sono mai stato d’accordo su questa cosa, il Milan era una grandissima squadra, tuttavia il nostro percorso è stato eccezionale, abbiamo eliminato le migliori squadre della competizione”.

“Non eravamo arrivati alla finale per caso, soprattutto alla luce delle gare che abbiamo affrontato prima: ai quarti avevamo già battuto la Juventus, che aveva un grandissimo rigore tattico, ma più si andava avanti più la qualità cresceva. In semifinale abbiamo eliminato i nostri connazionali del Chelsea che in quel momento era una delle squadre più forti del mondo. Arrivati in finale sapevamo di potercela giocare e anche sotto di tre reti non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine”.