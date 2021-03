Calciomercato Milan, sfuma il colpo a zero: accordo per il rinnovo

Manca l’annuncio ufficiale, ma ormai è certo: il Milan deve rinunciare a un suo obiettivo per la prossima stagione.

La sosta per le nazionali ferma il campionato, ma non i dirigenti che in queste settimane proveranno a definire le strategie di mercato per la prossima stagione. In casa Milan la priorità è quella di rinnovare i calciatori migliori in scadenza di contratto.

Se la questione Ibrahimovic è la più semplice da risolvere, i nodi ancora da sciogliere saranno quelli per Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Seppur entrambi hanno mostrato attaccamento alla maglia la firma non è ancora arrivato e la dirigenza rossonera si sta guardando attorno per tutelarsi.

Soprattutto per la trequarti la situazione appare delicata: Brahim Diaz non è certo di restare, essendo arrivato in rossonero in prestito secco. Per questo motivo una mezza punta verrà seguita a prescindere dal rinnovo di Calhanoglu.

Il club di Via Aldo Rossi in questi mesi ha messo nel mirino due obiettivi concreti: Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia e Otavio del Porto. Per quest’ultimo arrivano importantissime novità sul suo futuro.

Otavio ha raggiunto un accordo per il rinnovo col Porto

Il Milan ha puntato da diverso tempo il trequartista del Porto Otavio, che nel prossimo giugno andrà in Scadenza. Il Diavolo ha avuto diversi contatti con il calciatore in questi mesi, tuttavia nei giorni scorsi sono arrivate notizie non confortanti per i rossoneri.

Il presidente del Porto aveva detto prioritario il rinnovo del brasiliano, con passaporto portoghese, e che aveva incaricato i suoi uomini mercato di trattare. Le ultime notizie parlavano di un rilancio dei lusitani maggiore rispetto a quanto offerto dai rossoneri.

La notizia di oggi, riportata da Fabrizio Romano su Twitter è che il calciatore e il club hanno raggiunto l’accordo e che verrà formalizzato nei prossimi giorni.

Nulla da fare per il Milan quindi, che in queste settimane dovrà puntare altri nomi per quel ruolo.