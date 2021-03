Dalla Spagna: Musso rifiuta il Milan | Ha scelto la rivale

Il portiere dell’Udinese, tra i papabili per il dopo-Donnarumma, avrebbe rivelato la sua preferenza per il futuro.

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è in bilico, tra tentativi del Milan di trovare un accordo e l’ostacolo economico generato dall’agente Mino Raiola.

Inevitabilmente i rossoneri, anche se fino all’ultimo credono di poter convincere Gigio a prolungare, dovranno iniziare a pensare ad un’alternativa tra i pali per il futuro.

Tra i calciatori segnalati dai vari media come possibili sostituti di Donnarumma c’è anche l’agentino Juan Musso. Il portiere dell’Udinese è considerato uno dei migliori estremi difensori della Serie A, arrivato tre anni fa in punta di piedi dal Racing Club.

Ma le ultime informazioni provenienti dalla Spagna sembrano allontanare l’opzione Musso. Il numero uno dei friulani avrebbe espresso altre preferenze.

Niente Musso per il dopo-Donnarumma: “Vuole la Roma”

La rivelazione sul futuro di Musso arriva dal portale iberico Todofichajes.com. L’argentino avrebbe apprezzato il pressing di Milan e Inter, che lo stanno seguendo da molto tempo.

Ma Musso ha già preso la sua decisione: no grazie alle milanesi, nonostante si tratti di due club che probabilmente giocheranno entrambi la prossima Champions League.

Il classe ’94 vuole sposare il progetto Roma. Anche perché la società giallorossa si è mossa prima di tutte per convincere sia il portiere che l’Udinese a definire il trasferimento. Manca ancora l’accordo tra i capitolini ed i friulani, che chiedono almeno 30 milioni di euro per cedere il numero 1.

Una decisione dunque sorprendente quella di Musso, che a meno di colpi di scena estivi dovrebbe lasciare Udine per andare a giocare nella capitale, nella formazione allenata (chissà) da Paulo Fonseca.

Gli altri nomi per la porta del Milan

Il Milan per evenienza tiene d’occhio comunque altri profili, sia in Serie A che all’estero. Non dispiacciono ad esempio Emil Audero della Sampdoria e Alessio Cragno del Cagliari.

Occhi fuori dai confini italiani per il francese Mike Maignan del Lille o il portoghese Rui Silva del Granada. Quest’ultimo è in scadenza di contratto, dunque acquistabile a costo zero.