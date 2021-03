Calciomercato Milan – Dalla Spagna: occhi sul difensore del Manchester United

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un difensore del Manchester United. È in scadenza di contratto e potrebbe arrivare ad un prezzo low-cost

Circa una settimana fa il Milan usciva dalla competizione dell’Europa League. C’è stato il Manchester United di Ole Solskjaer ha interrompere il cammino europeo dei rossoneri, imponendosi per 1-0 sulla squadra di Pioli.

Una sconfitta e un’eliminazione che bruciano ancora oggi; che hanno inflitto tanta delusione nei giovani del Milan. Ma adesso la squadra è pronta a puntare tutto sul campionato e conquistare la fatidica qualificazione alla prossima Champions League: palcoscenico di prestigio che manca al Milan da ben otto anni.

E mentre i ragazzi di Pioli danno il tutto per tutto in campo, come già dimostrato contro la Fiorentina – vittoria preziosissima per la situazione classifica – la dirigenza rossonera osserva quelli che potrebbero essere i migliori colpi di mercato in vista della prossima stagione.

Se è vero che il Milan farà il suo ingresso in Champions, è altrettanto vero che ci sarà bisogno di rinforzare alcuni reparti. Non sappiamo con precisione chi lascerà la maglia rossonera in estate, ma facendo alcune previsioni è semplice giungere ad alcune conclusioni.

La stabilità del reparto difensivo non è salda. Con il riscatto di Tomori ancora in ballo, e con i diversi dubbi sul rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli, Maldini sta continuando a sondare alcuni profili di difensori centrali validi. L’ultimo nome ci arriva dalla Spagna, e piace a diverse big d’Europa e in particolare d’Italia.

Leggi anche:

Eric Bailly, il difensore scontento che cerca casa

Secondo i rumors che ci arrivano dalla Spagna, e in particolare dal sito sportivo spagnolo fichajes.net, il Milan osserva con attenzione Eric Bailly, difensore del Manchester United che è stato messo da parte negli ultimi tempi.

Il 26enne infatti – con contratto in scadenza nel 2022 – vorrebbe lasciare Manchester per approdare in club che gli riservi più spazio in campo. Il difensore ivoriano milita tra le fila del Red Devils già da cinque anni, ma non è mai diventato uno dei titolarissimi. Soprattutto con Ole Solskjaer, il suo posto nel rettangolo verde è andato a sbiadire – sono soltanto quindici le sue presenze stagionali tra campionato e coppe.

Eppure, Bailly e un ottimo profilo difensivo, e non a caso era stato acquistato dal Manchester United per 38 mln di sterline. Adesso che il suo contratto è ad un anno dalla scadenza, e che la sua volontà è quella di lasciare Manchester, diversi club si sono affacciati al suo cospetto. Oltre al Liverpool, interessato a Bailly, ci sono anche Milan, Juventus e Napoli dall’Italia.

Parliamo di un buon centrale, 1,87 cm d’altezza e con una buona tecnica. Secondo fichajes.net, il prezzo del suo cartellino, date le poche presenze, si è notevolmente abbassato. Potrebbe rappresentare quindi una buona occasione ad un ottimo prezzo: circa 15 mln di euro. Il Milan e la sua dirigenza osservano, ma occhio alle pretendenti italiane!