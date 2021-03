Calhanoglu, il Milan vuole tenerlo per tanti anni: le ultime

Si attende il rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu col Milan. Il club rossonero ha presentato un offerta al turco

Situazione ancora in bilico tra il Milan e Hakan Calhanoglu. Il turco va in scadenza di contratto a giugno, eppure non è ancora arrivato il rinnovo. Le parti dialogano ormai da parecchi mesi, e ciò che sembra mancare è l’accordo sull’ingaggio stagionale del trequartista.

Il suo agente Gordon Stipic, avrebbe richiesto un adeguamento dello stipendio del giocatore sino a 5 mln di euro – il turco ne percepisce attualmente 2,5 mln – e il Milan avrebbe offerto un aumento sino 4,5 mln di euro netti più bonus – secondo quanto dichiarato da Sport Mediaset. Il programma sportivo ha anche sottolineato la volontà della dirigenza rossonera di voler attendere l’esito del campionato, per capire se si potrà contare su una stabilità economica maggiore con l’ipotetico ingresso in Champions League.

È chiaro che Hakan rappresenta un perno della squadra, che negli ultimi due anni è stato soggetto ad una cresciuta esponenziale. È assolutamente un uomo chiave dei rossoneri, capace di giostrare con grande ritmo le manovre offensive della squadra di Pioli. Purtroppo, nel 2021 è stato soggetto ad una serie di problemi: prima il Covid e poi l’infortunio. Ma Calha ha già dimostrato di essersi rimesso in corsa proprio nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.

Il turco ha messo a segno il gol della vittoria contro i Viola, regalando la preziosissima vittoria alla sua squadra. Il Milan vorrebbe fare di Hakan Calhanoglu una sua bandiera e quindi trattenerlo per tanti anni.

Le novità sul rinnovo di Calhanoglu secondo Sky Sport

Secondo quanto riportato da Manuel Baiocchini ai microfoni di Sky Sport, la dirigenza ha assolutamente intenzione di trattenere Hakan Calhanoglu in rossonero ancora per tanti anni. La crescita e i numeri del turco numero 10 parlano chiaro: tanti assist e giocate decisive. Hakan è l’uomo del presente e del futuro del Milan.

E secondo il giornalista di Sky Sport, la dirigenza rossonera avrebbe presentato un’offerta importante al trequartista, al quale lui dovrà quanto prima rispondere. Ci saranno dei contatti nei prossimi giorni, che potranno decretare o meno la fumata bianca. Anche in questo caso – come per Gianluigi Donnarumma – c’è la volontà reciproca tra le parti di continuare sulla stessa strada.