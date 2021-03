Sportmediaset – Tomori verso il riscatto: il suo valore potrebbe raddoppiare

Secondo le ultime notizie apprese da Sport Mediaset, il Milan sembra convinto nel riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea

Il Milan sembra pronto al grande riscatto; il più costoso, ma anche il più prezioso in termini di resa sul campo. A gennaio è arrivato Fikayo Tomori tra le fila rossonera, e in poco tempo il giovane difensore ha conquistato tutti. I tifosi, ma anche la società tutta, sono rimasti sbalorditi dalle prestazioni del 23enne anglo-canadese, che sembra essere un muro dinnanzi alla porta di Gianluigi Donnarumma.

Arrivato dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, Tomori si è inserito al meglio nel gruppo di Pioli. Lo dimostrano i sorrisi e gli abbracci con i compagni di squadra, sia nei successi che nelle sconfitte. Fikayo è addirittura alle prese con l’imparare l’italiano, fattore che può dirla lunga sul suo futuro.

Ebbene, è ormai risaputo che il possibile riscatto di Tomori in favore del Milan, è stato fissato dal club del Chelsea a 28 mln di euro. Una bella cifra, ma che il difensore inglese sta dimostrando di valere a pieno. E secondo quanto comunicato da Sport Mediaset nell’edizione andata oggi in onda, il Milan è pronto sborsare quella somma per assicurarsi il talento difensivo di Fikayo.

Con il futuro di Romagnoli in bilico, è chiaro che Tomori può rappresentare un titolarissimo della squadra di Pioli; sempre grintoso e con una capacità di recupero palla strepitosa. In più, Mohamed Simakan, l’altro centrale di difesa che tanto piaceva al Milan, è ormai approdato nel club tedesco del Lipsia; motivo in più per puntare e credere nel talento di Tomori.

Certo, la cifra è alta, ma come ben sottolineato dalla redazione di Sport Mediaset, oggi, per acquisire un giovane difensore di talento si è costretti a sborsare alte somme in denaro. Alla fine, 28 mln non rappresentano una cifra troppo esagerata, e rimanendo al Milan – mettendo in campo sempre ottime prestazioni – il valore di mercato di Tomori potrebbe raddoppiare.