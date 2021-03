Rinnovo Donnarumma, accordo lontano: possibile soluzione “ponte”

Donnarumma non è affatto vicino al rinnovo di contratto col Milan, dato che Raiola chiede tanto. Il club pensa a un altro tipo di opzione.

Il Milan vuole blindare Gianluigi Donnarumma, ma manca l’intesa con Mino Raiola sul rinnovo del contratto. C’è distanza tra le parti sulle cifre e l’accordo rimane lontano.

Il club rossonero è disponibile ad aumentare l’attuale ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione al portiere, però il suo agente chiede una cifra più elevata rispetto a quella offerta. La trattativa è in standby e non è un buonissimo segnale, dato che la scadenza contrattuale di Gigio è fissata per giugno 2021. Bisogna accelerare nelle prossime settimane per giungere alla fumata bianca.

Calciomercato Milan news, rinnovo annuale per Donnarumma?

Secondo quanto spiegato da Claudio Raimondi al tg Sportmediaset su Italia 1, Donnarumma continua ad avere come priorità la permanenza al Milan e vuole giocare la Champions League con la squadra che tifa fin da bambino.

Il club rossonero al momento non è disposto ad arrivare ai 10 milioni di euro netti richiesti da Raiola per il rinnovo di contratto. Prende corpo, secondo il giornalista di Sportmediaset, la possibile soluzione “ponte” del rinnovo di un anno a 7 milioni netti annui. In questo modo Gigio verrebbe blindato almeno per un altro anno prima di ridiscutere di un prolungamento di durata maggiore.

Il Milan certamente deve evitare di perdere Donnarumma a parametro zero, ma allo stesso tempo non vuole “dissanguare” il bilancio per questo rinnovo. Il valore del portiere campano viene riconosciuto, però Raiola chiede un ingaggio eccessivo ed è necessario venirsi incontro per evitare di arrivare a una rottura dei rapporti e delle negoziazioni.

Nel frattempo la società rossonera è costretta a guardarsi attorno per valutare eventuali sostituti. In Italia piacciono Juan Musso dell’Udinese, Alessio Cragno del Cagliari e Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Dalla Francia è trapelato anche il nome di Mike Maignan del Lille.