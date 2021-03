Il Milan ha messo gli occhi su Orsolini del Bologna e potrebbe avviare presto una trattativa di acquisto. Sarà lui il sostituto di Castillejo?

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo dovrebbe continuare ad attuare la filosofia vista finora. Verranno acquistati dei giovani talenti ai quali affiancare giocatori di esperienza.

Il club rossonero guarda sia in Italia che all’estero. E tra i profili della Serie A che vengono seguiti c’è anche Riccardo Orsolini, esterno destro offensivo del Bologna. 6 gol e 4 assist nelle 26 presenze collezionate in questa stagione tra campionato e Coppa Italia.

Mercato Milan, offerta al Bologna per Orsolini?

Il quotidiano La Repubblica, spiega che il Milan è interessato ad aprire una trattativa. Ci sono già stati dei contatti per sondare la possibilità acquistare Orsolini, il cui contratto con il Bologna va in scadenza a giugno 2022. Il club rossonero punta a spendere massimo 18-20 milioni di euro.

Attualmente il 24enne esterno offensivo percepisce uno stipendio da 1,2 milioni a stagione e il Milan è pronto a proporgli un contratto quinquennale con ingaggio superiore. Il Bologna è disponibile a dialogare per la cessione di Orsolini, attirato dalla possibilità di approdare in una squadra che nella prossima stagione potrebbe giocare la Champions League. Il rinnovo del contratto, invece, appare poco probabile adesso.

Stefano Pioli nel prossimo calciomercato estivo sicuramente avrà un nuovo esterno destro d’attacco, ruolo nel quale è necessario un rinforzo. Se Alexis Saelemaekers è un calciatore sul quale il Milan crede fortemente anche per il futuro, diverso è il discorso per Samuel Castillejo. L’ex Villarreal, salvo colpi di scena, lascerà Milanello in estate. Possibile un ritorno nella Liga.

Castillejo ha un contratto in scadenza nel 2023 e più volte si è parlato di interessamenti da parte di squadre spagnole. A Milano sta bene, però se non dovesse rientrare nel progetto del club è pronto a valutare l’addio. Rientrare in Spagna è soluzione gradita.