Calciomercato Milan, concorrenza in aumento per l’esterno: spunta il Bayern Monaco!

Per Lucas Vazquez, da tempo accostato al Milan, è sul taccuino di diversi club europei. Dalla Bundesliga provano a chiudere

Si era interessato molto al giocatore il Milan negli ultimi mesi, ma pare che su Lucas Vazquez la concorrenza sia sfrenata. Si, perché il talento ex Espanyol fa gola a tanti top club europei. Anche la Juventus sarebbe interessata, a parte il Milan in Serie A, così come di diverse squadre dalla Premier League. Sicuramente le ottime prestazioni di fine stagione del classe 1991, stanno ingolosendo e non poco diversi top club da tutta Europa, e adesso anche il Bayern Monaco si è fatto sotto.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo as.com, i bavaresi sarebbero volenterosi di chiudere già adesso, pronti a offrire al calciatore un contratto per la prossima stagione, visto il divorzio ormai imminente dal Real Madrid. Il Milan spera ancora, visto che fino a qualche settimana fa i rossoneri erano dati in pole per l’esterno spagnolo, ma la concorrenza è cresciuta molto.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Dalla Spagna: occhi sul difensore del Manchester United

Calciomercato Milan, sfida al Barça per l’astro nascente del calcio tedesco

Lucas Vazquez, il Bayern ci prova: destinazione gradita

Secondo quanto riportato da as, il Bayern Monaco sarebbe una destinazione più che gradita per Lucas. Non sarebbe certo una retrocessione, in termini di ambizione e di obiettivi per il calciatore, che passerebbe da un top team a un altro. L’esterno spagnolo, che non però ha mai negato di voler rimanere al Real, non sta trovando l’intesa con la dirigenza madrilena per il rinnovo, e un suo addio sembra la conclusione più logica. I blancos vogliono dare più spazio a calciatori più giovani in quel ruolo – come Vinicius o Rodrygo- e non sarebbero intenzionati ad alzare l’offerta del rinnovo del contratto di Vazquez.

I campioni d’Europa in carica del Bayern dal canto loro, vorrebbero accaparrarsi il giocatore fin da subito, vista la concorrenza, anche se l’accordo non è ancora stato raggiunto. Le parti sarebbero vicine, mentre si defila almeno per il momento la pista Atletico.

Insomma, tanti club importanti stanno bussando alla porta del 29enne, che al momento sembra essere certo di un suo addio dal Real Madrid. Per il Milan si fa dura, ma nulla è ancora deciso e Maldini potrebbe nonostante tutto fare un tentativo per il giocatore.