Orsolini, assist al Milan: ma c’è una concorrente da battere

Orsolini sembra destinato a lasciare il Bologna nel mercato estivo 2021. Il Milan sta pensando al colpo, ma anche un’altra squadra è in corsa.

Il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato sicuramente prenderà un nuovo esterno destro offensivo. La cessione di Samuel Castillejo appare abbastanza scontata, mentre Alexis Saelemaekers rimarrà a giocarsi il posto.

Da mesi si parla del possibile arrivo a parametro zero di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Un giocatore di buona esperienza e con qualità importanti. Tuttavia, Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno ancora affondato il colpo e valutano anche altri profili per la fascia destra d’attacco.

Calciomercato Milan, arriverà Orsolini dal Bologna?

Il Milan è molto attento ai giovani talenti e guarda anche in Serie A. Un calciatore che sembra interessare è Riccardo Orsolini, il cui contratto con il Bologna va in scadenza a giugno 2022.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma che l’esterno offensivo italiano non rinnoverà con il suo attuale club. Sarà cessione. Oltre al Milan, anche la Fiorentina è attenta a Orsolini per il prossimo calciomercato estivo.

L’ex Ascoli vuole mettersi alla prova in una realtà maggiormente ambiziosa e si sta guardando attorno. Il Bologna è pronto a venderlo e ragiona già sul sostituto, Walter Sabatini si è perfino spinto a dire di sognare Erik Lamela del Tottenham.

Orsolini può lasciare l’Emilia per circa 18-20 milioni di euro. Vedremo se il Milan deciderà di fare un investimento su di lui oppure se rivolgerà le proprie attenzioni su un altro esterno offensivo. In caso di qualificazione in Champions League, sarebbe normale attendersi un elemento di maggiore esperienza internazionale per quel ruolo rispetto al 24enne marchigiano che finora ha collezionato solamente una presenza nelle coppe europee.