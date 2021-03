Ambrosini su Tonali: “Inaspettata la sua timidezza, ma adesso è cresciuto“

Massimo Ambrosini, opinionista di Sky Sport, ha parlato dagli studi della trasmissione sportiva della crescita di Sandro Tonali col Milan

Pessima la prova in Nazionale Under 21 di Sandro Tonali ieri pomeriggio. Il centrocampista rossonero è stato squalificato all’84’ del secondo tempo per un ingenuo fallo commesso su un avversario. La sua espulsione è costata cara agli azzurrini, che rimasti in dieci, avrebbero avuto proprio bisogno della parità numerica per vincere la partita contro la Repubblica Ceca.

Invece, l’Italia Under 21 è ritornata a casa con un deludente pareggio, 1-1 e un solo punto nel girone dell’Europeo. È chiaro che il rosso diretto ha gettato qualche dubbio su Sandro Tonali, dal quale in realtà ci si aspetta ben altro. Considerato uno degli astri nascenti del calcio italiano, ha deluso e non poco con lo stupido fallo volontario commesso ieri.

Oggi, negli studi di Sky Sport si è parlato proprio di lui, del centrocampista rossonero che sta facendo fatica a raccogliere la fiducia di tutto l’ambiente. Interessante la riflessione dell’ex Milan Massimo Ambrosini, ormai opinionista Sky.

Le parole di Ambrosini su Tonali

Massimo Ambrosini, intervenuto dagli studi di Sky Sport, si è espresso in merito a Tonali e alla sua crescita non evidente a pieno: