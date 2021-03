Italia-Irlanda del Nord 2-0: segna Immobile, bene Donnarumma

Vittoria per l’Italia di Roberto Mancini nella prima gara del girone di qualificazione per i prossimi Mondiali del 2022.

Parte bene la Nazionale italiana di Roberto Mancini, nella sua corsa personale verso la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022.

La squadra azzurra oggi a Parma ha affrontato e battuto senza troppi problemi l’Irlanda del Nord, nella prima gara del gruppo C.

Un secco 2-0, maturato già nel primo tempo, per l’Italia. La squadra di Mancini si è presentata al Tardini anche priva di alcuni elementi importanti, come Jorginho assente per infortunio. Barella, Chiesa e Belotti sono partiti invece dalla panchina.

Leggi anche:

L’Italia parte forte: Donnarumma decisivo

Il tridente dell’Italia è subito ispirato contro la navigata ma non prestigiosa nazionale irlandese.

Dopo 14 minuti è Domenico Berardi a portare in vantaggio gli azzurri, con un tocco vincente sull’uscita del portiere avversario. Il raddoppio arriva al 38′ con Ciro Immobile. Sinistro in corsa del laziale, che torna così al gol dopo due anni di astinenza con la Nazionale.

Nella ripresa l’Italia gestisce il vantaggio, anche se l’Irlanda del Nord prova a riaprire il match sfruttando qualche distrazione nella manovra azzurra. Ci pensa un super Gigio Donnarumma a tenere la porta blindata: doppio miracolo ravvicinato su White e Smith ad inizio secondo tempo.

La squadra di Mancini si accontenta e porta a casa tre punti importanti. Appuntamento ora a domenica 28 marzo, quando l’Italia volerà in Bulgaria per la seconda gara del girone di qualificazione mondiale.