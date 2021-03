Il Milan spera di rinnovare il contratto di Donnarumma, però è costretto a valutare anche altri portieri. È Maignan quello che intriga di più.

Sarebbe sicuramente clamoroso se Gianluigi Donnarumma lasciasse il Milan a parametro zero. Uno scenario che pochi riescono a immaginare, dato che sarebbe un atto di totale irriconoscenza verso il club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi.

Ovviamente, sappiamo che ormai non bisogna stupirsi più di niente e pertanto ogni opzione è possibile. Soprattutto se di mezzo c’è un agente come Mino Raiola, che pensa soprattutto agli interessi economici dei propri assistiti. Finora è trapelata la volontà di Gigio di rimanere e la sensazione è che un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021 arriverà. Ma fino a quando non ci saranno le firme, ogni scenario va considerato.

Nuove conferme su Maignan

Oggi La Gazzetta dello Sport ha spiegato che tra il Milan e Donnarumma c’è un impegno non scritto di non accordarsi con un altre parti prima di aver sciolto il nodo rinnovo. Quindi, Gigio non firma per nessun’altra squadra e il club non ingaggia nessun altro portiere prima che la trattativa sia terminata in un verso oppure nell’altro.

Il Milan, comunque, deve farsi trovare pronto ad ogni evenienza e dunque studia alcuni portieri che potrebbero eventualmente sostituire Donnarumma. In questi giorni si è parlato soprattutto di Juan Musso, Pierluigi Gollini e Mike Maignan.

In questo momento il favorito per un eventuale dopo-Donnarumma è Maignan, stando a quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport. La Roma si sta già muovendo concretamente per ingaggiare uno tra Musso e Gollini. E l’Atalanta, se dovesse cedere il proprio estremo difensore, potrebbe andare sull’argentino dell’Udinese.

La valutazione del cartellino di Maignan è vicina ai 20 milioni di euro. Il Lille probabilmente sarà costretto a cedere il portiere francese, dato che il suo contratto scade a giugno 2022. Oltre al Milan, anche il Tottenham sta pensando a lui per la porta. Hugo Lloris dovrebbe lasciare gli Spurs nel prossimo mercato estivo e dunque il club londinese cerca un sostituto.

Il 25enen Maignan è nel giro della Nazionale francese di Didier Deschamps ed è pronto a giocare in una squadra blasonata. Ci ha già militato in passato, quando era nel Paris-Saint Germain ma non ebbe spazio. Ha dovuto trasferirsi al Lille per giocare con continuità ed emergere. Proprio al PSG conobbe Zlatan Ibrahimovic, che spesso al termine degli allenamenti si fermava per delle sessioni extra di tiri in porta.

Nel caso in cui Donnarumma dovesse andare via a parametro zero oppure in virtù di un rinnovo di contratto breve, l’estremo difensore francese potrebbe essere una buona soluzione per la porta del Milan.