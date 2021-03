Chiellini, perché ha lasciato il ritiro dell’Italia: nessun infortunio

Giorgio Chiellini ha lasciato ieri la Nazionale per tornare a Torino. Si pensava ad un infortunio, invece il difensore bianconero sta bene

Nella giornata di ieri era stata data la notizia che tre giocatori avrebbero lasciato il ritiro dell’Italia perchè indisponibili. Giorgio Chiellini, Francesco Caputo e Domenico Berardi hanno di fatto lasciato la Nazionale per raggiungere i rispettivi club.

Dopo la convincente prova contro l’Irlanda del Nord – partita vinta per 2-0 dagli azzurri di Mancini – i tre italiani hanno quindi salutato il gruppo. Eppure, sia Chiellini che Berardi, impegnati nella gara d’esordio della fase a gironi, avevano giocato gran parte del match contro gli irlandesi. In particolare, il difensore bianconero ha disputato tutti i 90’ minuti del match, mentre Berardi è stato sostituito dal ct Mancini al 72’ del secondo tempo.

Ciccio Caputo, al contrario dei primi due, non era stato utilizzato per la gara contro l’Irlanda del Nord. Ebbene, i due giocatori del Sassuolo hanno lasciato il ritiro per degli acciacchi fisici, e quindi puntano a recuperare per i prossimi impegni di campionato.

Per Giorgio Chiellini, invece, non era stato immediatamente chiaro il motivo del suo ritorno a Torino. Dati i diversi infortuni ai quali è stato soggetto il bianconero in questa stagione, si era subito pensato ad un guaio fisico anche per lui. In realtà, oggi è arrivata la smentita.

Chiellini, ritiro concordato con Mancini

Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana perchè non avrebbe giocato le altre due gare contro Lituania ed Estonia. Tale scelta è stata decisa in totale accordo con il tecnico Roberto Mancini.

Chiellini, in pratica, forte della sua condizione fisica altalenante, ha voluto dosare le forze e le energie. Il suo contributo contro l’Irlanda del Nord è bastato sia a lui che a Mancini. E per evitare eventuali problemi di condizione ha concordato la sua assenza negli altri due impegni di marzo della Nazionale Italiana.

La notizia su Chiellini è stata confermata in conferenza stampa dal collega di reparto Bonucci, che ha detto:

”Giorgio ha deciso insieme al mister di non essere disponibile per le prossime due partite, ma comunque contro l’Irlanda ha dimostrato di stare alla grande”.