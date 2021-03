Milan, Tonali lascia il ritiro dell’Under 21: rientro anticipato

Il calciatore tornerà anzitempo dal ritiro della Nazionale. Una buona notizia per il Milan e per Stefano Pioli in vista della ripresa.

Una stangata vera e propria quella che la UEFA ha inflitto al milanista Sandro Tonali dopo la partita tra l’Italia Under 21 ed i pari età della Repubblica Ceca di mercoledì scorso.

Ben tre giornate di squalifica sono state comminate al centrocampista del Milan, reo di aver letteralmente calpestato Sasinka, calciatore ceco finito a terra. Un gesto di stizza che di certo non fa onore al classe 2000, solitamente molto corretto sul campo da gioco.

Una brutta notizia per l’Under 21 azzurra, che affronterà le prossime sfide dell’Europeo di categoria (in particolare il big match con la Spagna) senza uno dei suoi tasselli. Squalificato per un turno anche Matteo Gabbia, l’altro rossonero a disposizione del c.t. Nicolato.

Tonali domani a Milanello

Dunque Tonali non fa una bella figura a livello internazionale. Ma se l’Italia non ha gradito la maxi-squalifica al ventenne centrocampista, in casa Milan si tira un sospiro di sollievo.

Infatti Tonali, vista l’indisponibilità evidente per le prossime gare internazionali, già oggi lascerà il ritiro azzurro e potrà fare ritorno a Milano anzitempo. Un rientro anticipato che sicuramente farà piacere a Stefano Pioli, il quale potrà avere a disposizione un calciatore in più in vista della ripresa del campionato.

Tonali, come riportato dal Corriere dello Sport, già domani sarà a Milanello per riprendere gli allenamenti con la sua squadra di club. Pioli lo avrà così in gruppo fin da subito, per un’intera settimana di preparazione in vista del match contro la Sampdoria di sabato prossimo.

Quando rientrano gli altri nazionali

Mister Pioli dovrà ancora attendere invece per avere nuovamente a disposizione gli altri 13 calciatori del suo Milan attualmente impegnati con le rispettive nazionali. Anche se Zlatan Ibrahimovic potrebbe anticipare il rientro già a lunedì, dopo la gara tra Kosovo e Svezia. Martedì 30 marzo toccherà invece a Ismael Bennacer farsi nuovamente vivo a Milanello, visto che l’ultimo impegno con la sua Algeria sarà lunedì sera contro il Botswana per le qualificazioni della zona africana.

Il giorno dopo, mercoledì 31 marzo, Pioli dovrebbe ritrovare diversi elementi: previsto il ritorno in città di Gabbia, Calhanoglu, Hauge, Diaz, Kessie e Saelemaekers. Gli ultimi a rientrare a disposizione del Milan saranno i nazionali impegnati fino al prossimo mercoledì: Donnarumma, Dalot, Kjaer, Krunic e Kalulu.