Rinnovo Ibrahimovic, niente sconti al Milan: la soluzione

Ibrahimovic e Raiola puntano a confermare l’attuale ingaggio in sede di trattativa per il rinnovo di contratto. Il Milan spera in uno “sconto”

Ha 39 anni, ma Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di poter essere ancora decisivo. Lo abbiamo visto nel Milan e anche al ritorno in Nazionale, dato che il suo assist-gol ha permesso alla Svezia di battere la Georgia.

Il centravanti scandinavo ha grande voglia di concludere la stagione alla grande con la maglia rossonera, provando a lottare per lo Scudetto e comunque conquistando una qualificazione in Champions League che al club manca da tanto. Poi ci sarà un Europeo che vuole disputare da protagonista a distanza di cinque anni dall’ultima volta in cui partecipò a una simile competizione.

Milan news, bonus decisivi per il rinnovo di Ibra

A fine stagione il Milan dovrà nuovamente dialogare con Mino Raiola per trovare un accordo sul rinnovo di Ibrahimovic. La società rossonera e il giocatore hanno voglia di continuare insieme, però le trattative con l’agente non sono mai semplici e brevi.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che a livello di ingaggio Zlatan e Raiola non faranno sconti. La richiesta è quella di confermare i 7 milioni di euro netti a stagione che l’attaccante attualmente percepisce. Le agevolazioni del Decreto Crescita permettono al Milan di avere uno sconto fiscale del 50% e questo è certamente un aspetto importante.

Tuttavia, il club rossonero spera di poter trattare su una base diversa il nuovo contratto. Il quotidiano sportivo nazionale spiega che potrebbero esserci dei bonus legati alle presenze. Zlatan va verso i 40 anni e nell’ultima stagione ha saltato diverse partite per infortunio. Quindi è normale che Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis provino a impostare la trattativa prendendo in considerazione anche questo fattore. I bonus possono essere la soluzione per arrivare alle firme.

I rapporti tra il Milan e Ibra sono ottimi, quindi c’è la possibilità di raggiungere un’intesa. Però, come detto in precedenza, le negoziazioni con il suo agente Raiola possono risultare particolarmente complicate. La precedente trattativa per il rinnovo è andata molto per le lunghe e la dirigenza rossonera spera che questa volta le cose si sviluppi diversamente.

Il Milan e Raiola stanno già discutendo del prolungamento contrattuale di Gigio Donnarumma e sicuramente sono stati accennati dei discorsi riguardanti Ibra. Probabilmente verso fine stagione ci saranno degli sviluppi per quanto concerne il futuro centravanti scandinavo.