Calciomercato Milan, intrecci col Siviglia: torna di moda Gomez!

Secondo quanto arriva dalla Spagna, il Siviglia è pronto a cedere il Papu Gomez e acquisire tra le sue fila Florian Thauvin

Florian Thauvin è sicuramente uno dei calciatori più discussi degli ultimi mesi. Il suo contratto in scadenza a giugno ha riscaldato i desideri di tanti club d’Europa, tra cui anche il Milan. Anzi, il club rossonero sembrava essere il più vicino ad aggiudicarsi il talento francese del Marsiglia; voce di mercato che sembra però essersi raffreddata negli ultimi giorni.

Thauvin si è detto ancora indeciso nel voler rinnovare col club marsigliese, che dopo aver cambiato proprietario e allenatore sta tentando di sviluppare un progetto più ambizioso e di prestigio. Per questo, Florian è passato dalla certa sicurezza di voler lasciare Marsiglia, al tener aperto uno spiraglio di speranza per il rinnovo.

Le pretendenti al suo cartellino continuano però a non mancare. Il Milan sembra non aver completamente abbandonato la pista che porta a Thauvin – che potrebbe rappresentare un buon rinforzo per la fascia destra d’attacco. Oltre ai rossoneri, anche club italiani come Napoli e Roma tengono i riflettori puntati sull’ala francese. Ma c’è una società in particolare che sembra fare sul serio per lui. Parliamo del Sevilla, con i suoi affari di mercato gestiti dall’ex Roma Monchi.

Dalla Spagna – Il Siviglia cede il Papu Gomez e fa spazio a Thauvin

Dai media spagnoli ci arrivano delle novità molto particolari. Come afferma fichajes.net, il Siviglia non è completamente soddisfatto del rendimento di Alejandro Gomez, il famoso Papu arrivato ai biancorossi dall’Atalanta.

Gomez sembra stia faticando parecchio fatica nell’aiutare concretamente la sua squadra. Per lui un solo gol da quando è arrivato al Siviglia (nel calciomercato di gennaio) e zero assist realizzati, contando tutte le competizioni. Una scarsezza nei numeri che sta facendo riflettere Monchi!

Il DS del Siviglia vorrebbe cedere il Papu in modo tale da far spazio a Florian Thauvin, obiettivo di calciomercato del club spagnolo ormai da mesi. L’ala francese arriverebbe a parametro zero – con le relative commissioni da pagare ai suoi agenti – e andrebbe rivisto soltanto il prezzo del suo ingaggio.

Lo stipendio di Thauvin sembra essere un punto chiave per lui, che vorrebbe quantomeno guadagnare 4 milioni di euro netti a stagione (attualmente ne percepisce 3 al Marsiglia). Ad ogni modo, il Siviglia sembra far sul serio per Florian. In estate si scioglierà il rebus: l’attaccante rinnoverà o meno col Marsiglia? E il Papu Gomez?

Milan, idea Papu Gomez per la trequarti

Si intrecciano le dinamiche di mercato, come quasi sempre accade. Con il Papu fuori dal progetto del Siviglia, il Milan potrebbe farci un pensierino. Gomez ha si 33 anni, ma è pur sempre uno dei più grandi talenti tecnici d’Europa. È stato acquistato dall’Atalanta per 5,5 milioni di euro e ha firmato un contratto sino al 2024.

Il Siviglia potrebbe lasciarlo andare ad un prezzo modico, e il Milan a sua volta potrebbe farne uno dei suoi trequartisti in vista della prossima stagione. Oltre alla classe, il Papu ha un grande bagaglio d’esperienza e potrebbe far comodo a Pioli nel caso i rossoneri siano chiamati a giocare la Champions League il prossimo anno.