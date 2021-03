Serie A femminile, Highlights Inter-Milan: gol e azioni salienti | VIDEO

Gli highlights di Inter-Milan, match giocato alle 12.30 e valido per la 17° giornata di Serie A. È Giacinti show nel derby di Milano delle ragazze!

Un derby importantissimo quello disputato oggi tra le ragazze dell’Inter e del Milan. Alle rossonere di Ganz serviva assolutamente la vittoria per consolidare il secondo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. E se vogliamo, il Milan cercava anche la rivalsa dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano delle nerazzurre di Attilio Sorbi.

Adesso il divario è netto tra le due cugine milanesi, con l’Inter ottava in classifica a quota 18 punti, e il Milan secondo a quota 45.

Il primo tempo di Inter-Milan

Il match sembra essersi messo subito male per le rossonere di Ganz, che già al 12’ del primo tempo passano in svantaggio. È la nerazzurra Moller a regalare l’1-0 alla sua squadra, con un potente sinistro dalla distanza che lascia totalmente sorpresa la Korenciova.

Il Milan però non ci sta e vuole rifarsi dalla disfatta in Coppa Italia. Passano soltanto quattro minuti, perchè al 16’ ci pensa la bomber Giancinti ad ottenere il pareggio del suo Milan: dopo la ribattuta di Marchitelli, Vale si trova da sola davanti la porta dove schiaccia la palla di testa e segna l’1-1.

Da quel momento in poi è dominio rossonero. Alla mezz’ora del primo tempo arriva l’occasione del vantaggio per il Milan! Marchitelli dopo aver commesso un brutto fallo su Dowie in area, regala il rigore alle rossonere. Va Giacinti dal dischetto e ancora una volta la mette in rete!

Non passa molto, che il numero 9 rossonero cala il tris e consolida il vantaggio del Milan: Giacinti è implacabile oggi, e al 39’ segna l’1-3 con un potente tiro sotto la traversa – ma in questo caso gran parte del merito va anche a Dowie: è stato fantastico l’assist alla compagna!

Termina sul risultato di 1-3 il primo tempo di Inter-Milan.

Il secondo tempo

Il secondo tempo del match inizia un pò come terminato il primo. Il Milan sembra inarrestabile e assedia l’area di rigore avversaria. Sono tante le occasioni che le rossonere possono concretizzare in gol, soprattutto con la neo arrivata Hasegawa e con Dowie, che però trovano per ben due volte un’attenta Marchitelli in porta.

È al 65’ che si chiude totalmente il match. Giacinti cala il poker e regala il definitivo 1-4 in favore del Milan. Che bomber, che grinta e che tenacia quelle di Valentina! La numero 9 rossonera ha totalmente trascinato la sua squadra alla vittoria, ma è merito di tutto il gruppo che ha messo in campo buone, ottime trame di gioco.

L’Inter di Sorbi ci prova nel finale a dare una scossa alla sua prestazione. Degno di nota è il tiro di Debever al 72’ che però impatta sulla traversa.