Aguero occasione a zero: può comporre una super coppia

Il talento argentino Sergio Aguero potrebbe essere un obiettivo di mezzo mondo sul mercato, ma sembra avere già le idee chiare.

Da ieri Sergio Aguero può considerarsi ufficialmente un futuro calciatore svincolato. Dopo dieci anni la sua avventura con la maglia del Manchester City è giunta al capolinea, con l’attaccante argentino che ha scelto di cambiare aria al termine del suo attuale contratto.

I Citizens prepareranno una grande festa per l’addio di Aguero, considerato da molti il miglior calciatore della storia recente in casa Manchester, visti anche i diversi trofei vinti da protagonista. L’argentino fa già parlare di sé, perché in estate rappresenterà una vera e propria occasione di calciomercato a costo zero.

Eppure i ben informati parlano di un futuro già delineato e sicuro per il Kun. L’ex Atletico Madrid infatti avrebbe preso la decisione di lasciare il City per iniziare una nuova avventura, sempre all’interno di un top club europeo. Si tratta del Barcellona, che ad oggi è estremamente in pole per il suo ingaggio.

Aguero al Barça: mossa per trattenere Messi

Tante le voci che sono circolate nelle ultime ore dopo l’annuncio dell’addio di Aguero al Manchester City. C’è chi ha parlato di un romantico ritorno all’Atletico Madrid. Chi lo ha visto più indirizzato verso un ritorno in Argentina. Chi invece esprimersi in un altro campionato di livello, magari come la Serie A italiana.

Invece il Kun avrebbe in tasca già un pre-accordo con il Barcellona. I catalani si sono mossi da tempo, conoscendo la situazione contrattuale di Aguero, per convincerlo a sbarcare nuovamente in Spagna ed indossare la maglia blaugrana. A quasi 33 anni l’argentino sarebbe pronto a questa ultima prestigiosa sfida.

L’idea sarebbe venuta al neo presidente Joan Laporta. L’imprenditore catalano non è soltanto un estimatore di Aguero, ma è intenzionato ad utilizzare la carta dell’argentino per un obiettivo più grande: convincere Leo Messi a rinnovare il contratto con il Barça e non cambiare aria a fine stagione.

Messi e Aguero oltre ad essere connazionali sono anche molto amici. I due hanno condiviso diverse esperienze, più o meno gioiose, con la maglia della Selecciòn argentina per diversi anni. Inoltre Messi stima molto il compagno, visto che lo ha spesso indicato come uno dei migliori partner d’attacco con cui ha giocato in carriera. Mai nessun dualismo tra la Pulce ed il Kun, anzi. Ritrovare Aguero come compagno di squadra al Barcellona sarebbe stimolante per Messi, che negli ultimi anni ha fatto fatica nel dialogare con gente come Griezmann, Dembelé o Coutinho.

Non è da escludere però che vada in scena un clamoroso scambio di parametri zero. Aguero verso il Barcellona, come nuovo leader dell’attacco catalano, con Messi tentato invece dal Manchester City, guidato dal suo vecchio maestro Pep Guardiola.