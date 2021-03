Buffon al Milan, scatta l’ironia social: “Così vedrà com’è fatta una Champions”

Buffon idea clamorosa del Milan per il dopo Donnarumma, secondo l’emittente Telelombardia. I tifosi commentano con ironia l’indiscrezione.

Il Milan deve ancora riuscire a rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno 2021, e secondo alcune indiscrezioni starebbe valutando anche altri portieri. Normali riflessioni, arrivati a questo punto.

In questi giorni sono circolati diversi nomi di estremi difensori che sembrano interessare al club rossonero. Si va da Alessio Cragno del Cagliari a Juan Musso dell’Udinese, passando per Pierluigi Gollini dell’Atalanta e Mike Maignan del Lille. È spuntato anche il 19enne Marteen Vandevoordt del Genk. Ci sono più profili che possono essere tenuti in considerazione per il futuro.

Buffon al Milan per il dopo Donnarumma è fantamercato

Nella serata di ieri l’emittente Telelombardia ha lanciato un’indiscrezione clamorosa: il Milan starebbe valutando l’ingaggio di Gianluigi Buffon nel caso in cui Donnarumma dovesse partire. Non ci risultano conferme su questa pista, al momento.

Il portiere 43enne probabilmente lascerà la Juventus a fine stagione e sta valutando più opportunità. Potrebbe decidere di chiudere la carriera optando per il ritiro oppure firmare per una squadra che gli conceda di giocare nonostante l’età avanzata.

L’ipotesi Milan è utopistica e molti tifosi rossoneri sui social network hanno manifestato assoluta contrarietà all’eventuale ingaggio di Buffon, al netto del fatto che sono in pochi a credere che veramente l’operazione possa concretizzarsi e che ci sia qualcosa di reale tra il club e l’attuale portiere della Juventus. Questa infatti è un’indiscrezione di mercato come tante che non trova né capo e né coda per motivi evidenti (l’età su tutti).

Di seguito alcuni post pubblicati su Twitter da tifosi che hanno voluto commentare l’indiscrezione Buffon–Milan rivelata da Telelombardia.

ULTIM’ORA – Buffon-Milan, il portiere smentisce tutte le voci di mercato uscite ieri: “Ho solo chiesto se potevo venire un weekend a Casa Milan per vedere da vicino come è fatta una Coppa dei Campioni” — Ruttosporc (@Ruttosporc) March 30, 2021

Buffon e Ibrahimovic al primo scontro in allenamento

pic.twitter.com/P3HJ5rJM5x — Dario (@Roxas_223) March 29, 2021

Non voglio leggere Buffon e Milan nella stessa frase nemmeno per sbaglio. — Delfy (@theocrazia) March 29, 2021

Chi, sotto effetto di sostanze psicotrope, ha parlato di Buffon per il dopo Donnarumma? — Saverio Cambareri 🔴⚫️ (@saveriocamba) March 29, 2021

Menomale che tra 5 giorni torna il mio Milan,che dopo aver sentito “Buffon il dopo Donnarumma”,le mie orecchie hanno iniziato a sanguinare e ho pensato seriamente di iniziarmi a drogare. — LaBimbaDiTheo (@PalloneDi) March 29, 2021