Donnarumma miglior para rigori: il dato degli ultimi due anni

Nella classifica dei portieri con più rigori parati nelle ultime due stagioni Gianluigi Donnarumma si piazza al primo posto.

Il calcio di rigore è l’occasione da gol per antonomasia, ma la storia del calcio ha indicato come in diverse occasioni esso sia crudele. Avere un portiere in grado di neutralizzare questo genere di occasione è importante per ogni squadra. Infatti parare un tiro dagli undici metri oltre salvare il risultato può aumentare l’umore della squadra difendente.

Il sito Kickest ha tracciato una classifica dei migliori portieri para rigori nelle ultime due stagioni. La graduatoria non tiene conto dei tiri bloccati, ma si basa sul valore di conversione: rigori parati diviso per i rigori calciati. In questa specialità Gianluigi Donnarumma si piazza al primo posto della lista con un tasso di parate pari al 42%. Il portiere del Milan inoltre guida anche la classifica per numero di tiri dal dischetto neutralizzati: cinque.

Ecco i primi cinque portieri in classifica:

5° Łukasz Skorupski: 23% (3/13)

4° Bartłomiej Drągowski: 27% (4/15)

3° Samir Handanovic: 28% (2/7)

2° Luigi Sepe: 30% (3/10)

1° Gianluigi Donnarumma: 42% (5/12)

In queste ore le parole su Gianluigi Donnarumma sono state spese quasi tutte sul suo complicato rinnovo. Il portiere di Castallamare di Stabia vuole restare al Milan e il club vorrebbe fortemente trattenerlo per costruire assieme al suo estremo difensore la squadra del futuro.

Il club di via Aldo Rossi vuole trattenere il suo portiere per il suo enorme talento e per la leadership che mostra da cinque anni nello spogliatoio rossonero. Le sue parate sono spesso decisive, ma in molti sottovalutano l’efficienza del numero 99 rossonero nel parare i calci di rigore.

In carriera Gigio ha fronteggiato 39 tiri dal dischetto, subendo 25 gol. Dei quattordici neutralizzati dodici sono stati parati, mentre uno è terminato sul palo, in primo fronteggiato in assoluto contro Mauro Icardi nel derby vinto nel 2016 dai rossoneri per 3-0. L’ultimo non segnato ma non parato è quello di Caprari in Benevento-Milan di questa stagione. Gigio ha inoltre parato un calcio di rigore in nazionale.

A questi numeri vanno aggiunti i decisivi Penalty parati nella supercoppa italiana del 2017 che hanno permesso al Milan di vincere l’ultimo trofeo della sua storia.