Ibrahimovic lascia l’allenamento della Svezia: il motivo | Video

Ibrahimovic interrompe anticipatamente l’allenamento con i compagni della Svezia, che preparano l’amichevole contro l’Estonia. Nessuna preoccupazione.

Stamattina Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l’allenamento della Svezia dopo circa 15 minuti accompagnato dal fisioterapista Christian Andersson. È Sport Expressen a dare la notizia e a mostrare il video dell’uscita dal campo del giocatore.

Nessun infortunio, il responsabile stampa della nazionale svedese ha spiegato che era previsto che l’attaccante del Milan avrebbe smesso presto di allenarsi con il gruppo. Era pianificato che, dopo una prima parte di seduta coi compagni, avrebbe svolto del lavoro personalizzato individuale. Nessuna preoccupazione, dunque, sulle condizioni fisiche di Ibra.

Ibrahimovic sarà pronto per Milan-Sampdoria

Stamattina la Svezia si è allenata presso la Friends Arena di Stoccolma per preparare l’amichevole casalinga di mercoledì contro l‘Estonia. La Nazionale scandinava è reduce dalle vittorie contro Georgia e Kosovo, importanti dato che si trattata di due partite valide per la Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In entrambi i successi c’è stato lo zampino di Zlatan, non come goleador ma nelle vesti di assistman.

Salvo sorprese, il commissario tecnico Janne Andersson non dovrebbe impiegare Ibrahimovic nel match contro l’Estonia. Non è previsto un rientro anticipato a Milanello, come era invece trapelato in Italia qualche giorno fa, ma al giocatore dovrebbe essere risparmiata l’amichevole. Stefano Pioli potrà averlo non eccessivamente stanco in vista di Milan-Sampdoria di sabato.

La squadra rossonera è tornata a vincere nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina e vuole battere anche la Sampdoria. Contro i viola ha segnato anche Zlatan, il quale intende ripetersi sabato a San Siro e contribuire ad altri 3 punti fondamentali nella corsa Champions League del Milan.