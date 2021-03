Milan, UFFICIALE: BMW nuovo car sponsor

La BMW è diventata il nuovo Automotive Partner e Premium Partner del Milan. Una partnership all’insegna della passione, dell’innovazione, della sostenibilità e dello stile

Il Milan e la BMW hanno annunciato una nuova partnership a lungo termine. La filiale italiana della casa automobilistica premium tedesca diventa così Automotive Partner e Premium Partner del club rossonero.

Due marchi globali che si fondono insieme al fine di progettare un futuro innovativo e sostenibile. Lo stile e la passione faranno da perno all’ambiziosa partnership; una visione condivisa che punta alla creazione di un legame emotivo con i propri tifosi e clienti.

Per la casa automobilistica BMW, quella col Milan rappresenta una partnership molto importante. La filiale italiana della casa di Monaco e l’AC Milan lavoreranno a stretto contatto per la progettazione di eventi e iniziative esclusive. Lo scopo sarà quello di connettere con entusiasmo gli appassionati di calcio e motori, all’insegna dell’innovazione e dello stile.

Grazie all’accordo sponsoriale tra le parti, il Milan avrà accesso alle innovative soluzioni di mobilità di BMW che saranno messe a disposizione del senior management, di tutti i calciatori rossoneri e anche dello staff della Prima Squadra Maschile.

Leggi anche:

Il Presidente dell’AC Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato ai microfoni dei canali ufficiali della società rossonera: “Siamo molto orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia di Premium Partner un brand riconosciuto a livello internazionale e un’eccellenza nel settore automobilistico come BMW. Un marchio, proprio come il Milan, sinonimo di eccellenza, stile e innovazione. Siamo dunque entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme verso un nuovo progresso, verso un futuro sostenibile, a beneficio di tutti”.

Importantissimo il contributo di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, che ha aggiunto alle dichiarazioni di Scaroni: “AC Milan e BMW sono due icone globali con un heritage leggendario, una visione comune e un futuro da disegnare insieme. Da un punto di vista strategico, questa partnership rappresenta un momento importante nel processo di crescita del Club che permetterà, facendo leva sulla forza dei brand, di coinvolgere ed emozionare milioni di appassionati sportivi in tutto il mondo”.

Our new Automotive Partner is #ReadyToUnleash its power: welcome to the Rossoneri family @BMWItalia! 🚘 💨 #SempreMilan #BMW #PiacereDiGuidare pic.twitter.com/AZC1MMDlwn

— AC Milan (@acmilan) March 31, 2021