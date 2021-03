Scaroni: “Pioli ha lo stile Milan. Rinnovo Donnarumma? Ho fiducia”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato del nuovo sponsor ma anche del momento della squadra e dei rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma

Torna a parlare Paolo Scaroni. Il presidente del Milan si è chiaramente detto entusiasta dell’ingresso del nuovo sponsor. Per i rossoneri oggi è certamente un giorno importante. Il club ha ufficializzato la partnership a lungo termine con BMW: “Faccio fatica ad immaginare un marchio migliore della BMW – ammette Scaroni ai microfoni di ‘Sky Sport’ -, ha una lunga storia ma modernissima. Suscita emozioni come il Milan, siamo sulla strada giusta”.

Stagione del Milan – Il Milan è stato per lungo tempo al primo posto in classifica, dimostrando di essere stata la migliore squadre nel 2020. Il 2021 gli uomini di Stefano Pioli hanno subito un calo, perdendo la vetta e scivolando a sei punti (l’Inter ha una partita in meno).

La continuità di risultati va certamente ricercata nei tanti problemi fisici: covid e infortuni hanno accompagnato il Milan in maniera importante ma i rossoneri non hanno mai cercato scuse: “Siamo ottimisti anche se ci sono ancora tante partite da disputare – prosegue Scaroni -. Champions League? Non c’è in budget ma naturalmente è ciò che vogliamo. Mi piace questo Milan ma non possiamo vincere tutte le partite. Ci piace lo stile della squadra, del nostro mister, dei nostri manager. Noi non ci lamentiamo mai. Abbiamo avuto di tutto, tra infortuni e covid, questo è lo stile Milan”.

Leggi anche:

Rinnovi Donnarumma e Ibrahimovic

Impossibile non accennare alle situazioni contrattuali legati ai due calciatori simbolo del Milan: “Sono domande da fare a Gazidis e Paolo Maldini – taglia corto Scaroni – E’ fiducioso? Io ho fiducia nel Milan”.

Non si sbilancia più di tanto il presidente del Milan ma la situazione appare abbastanza chiara: per quanto riguarda Gigio Donnarumma, le parti stanno continuando a trattare ma c’è ancora un’importante distanza. Il volere del portiere campano è noto a tutti, vuole restare in rossonero. E’ molto probabile che l’accesso in Champions League possa definitivamente sbloccare l’affare.

Molto più semplice la firma di Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese è solo, davvero, questione di tempo, con le parti che non hanno alcun dubbio in merito.