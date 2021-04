Kjaer come un capo ultras: show nello spogliatoio della Danimarca | Video

Simon Kjaer si è lasciato andare a una esultanza scatenata al termine della gara vinta dalla sua Danimarca contro Israele.

I tifosi del Milan hanno ribattezzato Simon Kjaer Iceman per la sua tempra scandinava, molto poco espressiva, e il suo sangue freddo in campo. Tuttavia il capitano della Danimarca ieri sera ha tradito la sua fama di uomo poco espressivo scoppiando di gioia nello spogliatoio della sua nazionale.

Il danese ha condotto i suoi compagni nei festeggiamenti per la striscia di tre vittorie consecutive che ha portato gli scandinavi in testa al gruppo F dei gironi per le qualificazioni ai mondiale.

Kjaer scatenato nello spogliatoio: il video

La Danimarca ha quattro punti di distanza dalla Scozia, seconda nel girone F di qualificazione ai mondiali. I danesi hanno inanellato una striscia di tre vittorie consecutive contro Austria, Moldova e Israele.

Simon Kjaer ha trascinato i compagni in campo, essendo il capitano della compagine scandinava, e al termine della vittoriosa gara contro l’Austria il difensore del Milan ha trascinato anche i compagni nello spogliatoio guidando i festeggiamenti. Urla, canti e un frigorifero usato come tamburo per festeggiare il primato in classifica.

