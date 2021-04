Milan, probabile formazione anti Sampdoria: Bennacer torna titolare

Pioli sembra avere le idee molto chiare sulla formazione da impiegare sabato in Milan-Sampdoria. Finalmente ci sarà Bennacer dal primo minuto.

Archiviata la pausa per le nazionali, il Milan torna a pensare al campionato. Sabato alle 12:30 c’è una partita molto importante contro la Sampdoria a San Siro. Bisogna vincere, assolutamente.

Stefano Pioli ieri ha riabbracciato Hakan Calhanoglu, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Ismael Bennacer. Oggi a Milanello si rivedranno anche Zlatan Ibrahimovic, Gigio Donnarumma, Simon Kjaer e Franck Kessie. Squadra quasi completa. Ancora out per problemi fisici Rafael Leao, Mario Mandzukic (dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana) e Davide Calabria.

Leggi anche:

Milan-Sampdoria: il possibile undici titolare di Pioli

Già oggi è abbastanza facile immaginare quale possa essere la formazione che Pioli impiegherà per Milan-Sampdoria. Davanti al titolarissimo Donnarumma ci sarà il quartetto difensivo composto da Dalot, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. Salvo sorprese, panchina per capitan Alessio Romagnoli.

A centrocampo ci sarà finalmente il ritorno da titolare di Bennacer, che con l’Algeria ha giocato un’ora contro il Botswana nell’ultima partita e non è stato impiegato in quella precedente contro lo Zambia. Già contro la Fiorentina si è visto quanto l’ex Empoli sia importante e quanto sia mancato alla squadra. Riprenderà il suo posto in mediana al fianco di Kessie.

Nel tridente offensivo alle spalle dell’unica punta Ibrahimovic, le scelte appaiono scontate: Saelemaekers a destra, Calhanoglu trequartista centrale e Rebic a sinistra. Quest’ultimo ha ottenuto una riduzione della squalifica da due a una giornata per le parole dette all’arbitro Fabrizio Pasqua in Milan-Napoli e dunque può giocare. Sembra aver superato l’infortunio all’anca ed è pronto a dare il su contributo contro la Sampdoria sabato a San Siro.

SERIE A | MILAN – SAMPDORIA | LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.