Calciomercato Milan, affare Belotti: il Torino teme di perderlo

Prima del derby di Torino, Vagnati, direttore tecnico dei granata, ha parlato del futuro di Andrea Belotti. Il Toro non vorrebbe perderlo!

Negli ultimi giorni se ne è parlato abbondantemente! Il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino è assolutamente in bilico, e sono tante le squadre che vorrebbero appropriarsi dell’attaccante italiano. Il suo contratto in granata scade il prossimo anno, nel giugno 2022, e sembrano appunto mancare le basi per il rinnovo.

Per questo, il Gallo Belotti potrebbe lasciare Torino già quest’estate, ad un prezzo moderato. Il Milan segue il suo profilo da tanti anni. Sono state diverse le dirigenze rossonere che avrebbero voluto portare l’attaccante granata al Milan. Ma nei vari tentativi, c’è stato sempre il Toro a far da ostacolo, fissando un altissimo prezzo d’acquisto. Una somma vicina ai 100 milioni di euro.

Adesso le cose potrebbero notevolmente cambiare. Con il Covid che ha devastato l’economia del calcio italiano, e con il contratto in scadenza, ci sono buone probabilità di strappare Belotti dal Torino. Il Milan ha assolutamente bisogno di rinforzare il proprio reparto d’attacco con una punta più giovane e dinamica, e che abbia soprattutto un gran fiuto del gol. L’italiano Belotti potrebbe essere l’ideale! Fisico, tecnica e tanta grinta tutta mirata alla porta avversaria.

Ma il Gallo rappresenta certamente l’uomo più importante del club di Cairo, che per questo vorrebbe tentare di blindarlo e non lasciarlo partire. Andrea chiede un notevole aumento dell’ingaggio stagionale, e sino ad adesso le parti si trovano in disaccordo su tale aspetto.

A proposito del futuro di Belotti, ha parlato Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino.

Leggi anche:

Vagnati su Belotti: “Spero non sia il suo ultimo derby di Torino”

Prima del match tra Torino e Juventus, giocatosi oggi alle 18.00 e conclusosi 2-2, il direttore tecnico granata è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Non poteva mancare la domanda sul futuro del Gallo Belotti, al quale Davide Vagnati ha risposto con un moderato romanticismo calcistico.

Il DT del Torino ha affermato senza troppi giri di parole quanto Andrea sia importante per il Torino, non soltanto come calciatore ma anche come uomo. Le sue parole: