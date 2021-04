Calciomercato Milan, Thauvin cambia idea | Tre fattori decisivi

Thauvin potrebbe non vestire la maglia del Milan e neppure quella di altre squadre. Il suo futuro potrebbe essere ancora a Marsiglia, rinnovo possibile.

Tra i giocatori in scadenza di contratto più interessanti c’è Florian Thauvin, senza dubbio. Il 28enne esterno offensivo è un profilo che farebbe comodo a molti allenatori.

In questo momento se lo sta godendo Jorge Sampaoli, il quale spera che il Marsiglia riesca a convincerlo a rinnovare e a non andarsene a parametro zero. Il futuro del calciatore francese è decisamente incerto. Ci sono tante squadre che si sono interessate a lui, Milan compreso, però una scelta non è ancora stata fatta e dunque rimane tutto aperto.

Thauvin rinnova con il Marsiglia?

Il Milan da tempo viene segnalato sulle tracce di Thauvin, ma anche altre società stanno pensando al colpo. Ad esempio Atletico Madrid, Siviglia, Leicester City e Crystal Palace. Tuttavia, non sembra escluso che l’esterno possa persino rimanere al Marsiglia.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano L’Equipe, Thauvin potrebbe rinnovare il contratto con il suo attuale club. Fattori importanti sono la nomina a presidente di Pablo Longoria e l’arrivo in panchina di Sampaoli. Il nuovo numero 1 del Marsiglia ha buoni rapporti con l’entourage del giocatore ed è positiva anche la relazione con il nuovo allenatore.

Inoltre, finora non gli è arrivata nessuna offerta particolarmente interessante che lo facesse prendere la decisione definitiva di lasciare la sua attuale squadra. Nonostante i sondaggi, non è sta messa sul tavolo una proposta così interessante da spingerlo all’addio. Thauvin così sta pensando di restare in Costa Azzurra.

La pista Milan si è raffreddata a causa delle richieste economiche riguardanti l’ingaggio (4 milioni di euro netti a stagione) e le commissioni del suo agente. Un colpo a parametro zero un po’ troppo costoso per il club rossonero, neppure pienamente convinto che Thauvin sia il profilo perfetto per la formazione di Stefano Pioli.

Da qui alle prossime settimane può succedere di tutto. Il Marsiglia spera di ottenere il sì al rinnovo di contratto, ma altre società cercheranno di assicurarsi il calciatore a condizioni diverse da quella finora stabilite dall’entourage. Comunque, se qualche settimana fa il prolungamento contrattuale sembrava improbabile, adesso è qualcosa che si potrebbe veramente concretizzare secondo quanto asseriscono in Francia.