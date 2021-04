Theo Hernandez si scusa coi tifosi: “Dagli errori si impara”

Theo Hernandez si scusa coi tifosi con un post su Twitter dove non nasconde il rammarico per l’errore.

La gara di oggi tra Milan e Sampdoria è stata sbloccata da una prodezza di Fabio Quagliarella, propiziata però da un errore di Theo Hernandez. Il difensore francese si è reso protagonista di un appoggio in orizzontale che ha favorito la conclusione della punta sampdoriana, abile a battere Donnarumma dalla distanza.

Il terzino mancino si è subito scusato coi tifosi attraverso un post su Twitter dove non ha nascosto il rammarico, ma da cui si evince anche la voglia immediata del calciatore transalpino.

Theo Hernandez: “Migliorarsi ogni giorno”

Theo Hernandez è uno degli idoli dei tifosi del Milan, tuttavia non sta disputando il suo miglior momento in stagione, dove la sua proverbiale fase di spinta sta latitando. Oggi però il tornante mancino si è reso protagonista in negativo del gol che ha portato in vantaggio la Sampdoria.

Il calciatore non ha cercato scuse e su Twitter ha postato un messaggio di scuse ai suoi tifosi che recitava le seguenti parole: “Imparare dai propri errori per migliorarsi ogni giorno”.

Ecco il tweet del calciatore: