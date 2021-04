Milan, 10 rimonte in stagione: solo 4 vittorie

Con quella di ieri contro la Sampdoria, il Milan ha messo a segno la sua decima rimonta stagionale. Eppure, il più delle volte è mancata la vittoria!

A prescindere dalla deludente prestazione di ieri mattina contro la Sampdoria, il Milan ha comunque dimostrato di essere una squadra che non si arrende mai. Soprattutto in situazioni di svantaggio, i ragazzi di Pioli hanno mostrato sempre l’enorme volontà di lottare fino alla fine per portare a casa il risultato.

In alcune occasioni ci sono anche riusciti, ma il più delle volte la vittoria è venuta a mancare. Quella di ieri contro la Samp di Ranieri rappresenta la decima rimonta dei rossoneri in questa stagione. A ricordarlo è la gazzetta.it, che ha appunto sottolineato come il Milan, in quest’annata particolare, sia riuscito a rimontare il risultato in sei situazioni di svantaggio in campionato, e quattro in Europa League.

Le sei rimonte in campionato

Purtroppo, però, nelle sei partite in cui il Milan è riuscito a rimontare lo svantaggio in campionato, il più delle volte ha trovato soltanto il pareggio. Difatti, sono ben cinque le gare terminate in parità da situazione di svantaggio per i rossoneri. Le ricordiamo insieme:

Milan-Hellas Verona: 2-2

Milan-Parma: 2-2

Genoa-Milan: 2-2

Milan-Udinese: 1-1

Milan-Sampdoria: 1-1

È un caso che la maggior parte di questi pareggi (4) siano arrivati in match casalinghi? Probabilmente no, e lo abbiamo potuto osservare abbondantemente. Giocare a San Siro, quest’anno, crea non poche difficoltà agli uomini di Pioli.

Ad ogni modo, il Milan è riuscito soltanto una volta in questa stagione – contro la Fiorentina prima della sosta – a trovare i 3 punti in rimonta (2-3 in favore dei rossoneri).

Le quattro rimonte in Europa League

Considerando invece la competizione dell’Europa League, il Milan ha rimontato da situazione di svantaggio in ben quattro match:

Milan-Bodo/Glimt: 3-2

Rio Ave-Milan: 2-2 (d.c.r)

Milan-Celtic: 4-2

Manchester United-Milan: 1-1

In questo caso, il più delle volte le rimonte hanno rappresentato la vittoria per i rossoneri, eccetto nella gara d’andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United, quando Simon Kjaer ha trovato il pareggio all’ultimo minuto del match.

Lo spirito combattivo del Milan è qualcosa di indubbio, ma vanno ancora riviste parecchie dinamiche; soprattutto per quanto riguarda il modo di approcciare ad alcuni match da parte degli uomini di Pioli.