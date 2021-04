Tomori più veloce di Theo Hernandez: il dato raggiunto in Milan-Sampdoria

La gara tra Milan e Sampdoria ha visto Fikayo Tomori raggiungere una velocità di punta incredibile, superando persino Theo Hernandez.

Fikayo Tomori, seppur in rossonero abbia giocato appena tredici partite, è già diventato un punto fermo della società di via Aldo Rossi e i tifosi chiedono a gran voce il suo riscatto. La spesa per strappare il calciatore inglese, ma nato in canda, è elevato, circa 28 milioni di euro, tuttavia la dirigenza vuole fare di tutto per trattenere il giovane difensore centrale di proprietà del Chelsea.

Oltre a un gran senso della posizione, unito a una grandissima forza fisica, il difensore ha dimostrato anche di essere rapidissimo, e i dati raccolti ieri hanno confermato questa sua dote. Infatti il centrale britannico è risultato l’atleta più veloce dei trentadue scesi in campo ieri in Milan-Sampdoria. Battuto persino il velocissimo Theo Hernandez.

I tifosi del Milan hanno già diversi motivi per amare Fikayo Tomori, difensore del Chelsea in prestito ai rossoneri. Nella gara disputata ieri dal Diavolo, e pareggiata amaramente per 1-1, il difensore inglese è stato l’atleta con la velocità di punta più alta registrata nei novanta minuti di gioco.

Il difensore, infatti, ha fatto registrare in uno scatto per rincorrere un avversario, la velocità di 33.53 chilometri orari. Un picco elevatissimo, molto al di sopra di Theo Hernandez, che nel Lunch Match di ieri ha fatto fermare il contachilometri a “soli” 32.55 chilometri all’ora. Un distacco notevole, soprattutto perché il francese fa della rapidità il suo punto di forza.

Stupisce invece il padrone del gradino più basso del podio: Zlatan Ibrahimovic. A discapito dei suoi quasi quaranta anni lo svedese ha toccato la considerevole cifra di 31.62 chilometri orari. Un dato figlio della sua maniacale cura per l’allenamento e del suo corpo.

Queste cifre, raccolte dalla pagine twitter Milan Data, raccontano di come il Diavolo non sia scarico a livello atletico, come raccontato in questi giorni da diverse testate giornalistiche.

