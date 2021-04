Sky – Milan, rinnovo Donnarumma prioritario: più di Ibrahimovic

In casa Milan continuano a tenere banco i rinnovi contrattuali, e stando a Sky sport quello di Donnarumma è prioritario rispetto agli altri.

Gli affari di campo, dove il Diavolo è impegnato nella corsa alla rincorsa per ritornare in Champions League, sono strettamente legati alle voci sui rinnovi dei contratti dei calciatori del Milan. Sono tre i nomi in bilico nella rosa di Stefano Pioli: Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha raccontato pochi minuti fa la situazione dei contratti della punta svedese e del portiere italiano, in questo momento quest’ultimo è la vera priorità negli uffici di via Aldo Rossi.

Di Stefano: “Donnarumma prioritario, ma serve la Champions”

Prolungare i contratti in scadenza per programmare al meglio il mercato estivo, questo è il grande obiettivo che i dirigenti del Milan hanno in queste settimane. Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis stanno lavorando senza sosta per arrivare alla conclusione dei rinnovi per dedicarsi ai nuovi innesti per la prossima stagione.

In entrambi i casi arrivare in Champions League aiuterà sia a far restare i calciatori prossimi allo svincolo sia puntare sui nuovi innesti. Tuttavia la dirigenza rossonera ha stilato una lista di priorità che in cima ha un solo obiettivo: trattenere Gianluigi Donnarumma. Il portiere, al di là della leadership nello spogliatoio è una pedina difficilmente rimpiazzabile. Per questo la società ha offerto al giocatore un rinnovo da sette milioni di euro più uno di bonus per due anni. Al momento non è arrivata una risposta, ma lo staff del calciatore è al lavoro per chiudere la trattariva.

Discorso diverso per quanto riguarda Ibrahimovic e Calhanoglu, dove i due atleti hanno più volte dichiarato pubblicamente di voler restare a Milano.

In queste ore il referente di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha parlato della situazione rinnovi in casa rossonera. Ecco le sue parole:

“Le voci di mercato potrebbero distrarre il Milan. In questo momento è prioritario far rinnovare Donnarumma perché è difficile trovare un sostituto alla sua altezza. Discorso diverso per Ibrahimovic, visto che in questa stagione i rossoneri hanno saputo far bene anche senza di lui. Tuttavia il Milan vuole tenere tutti, ma per questo serve arrivare in Champions League”.