Calciomercato Milan – Maldini punta l’attaccante! Servono 50 milioni

Il Milan ha avuto modo di apprezzare il giovane attaccante in forza al Benfica. Peccato che il club richieda 50 milioni per il suo acquisto!

Nell’ambiente rossonero, attualmente, si fa fatica a parlare d’altro. Chi sarà il nuovo attaccante del Milan per la prossima stagione? Da Belotti a Vlahovic, sono tantissimi i nomi che sono stati accostati al club rossonero in questi ultimi giorni.

Mandzukic andrà via, è quasi certo. Serve quindi una punta che possa svecchiare in parte il reparto d’attacco, ed ereditare da Zlatan Ibrahimovic il ruolo di leader offensivo a partire dal prossimo anno. Se Andrea Belotti sembra essere il colpo più fattibile da mettere a segno, quello di Dusan Vlahovic appare invece più complicato. La concorrenza per il giovane serbo è davvero tanta, con numerosi top club pronti ad ingaggiare quello che viene definito come il nuovo Ibrahimovic – per ruolo e caratteristiche.

Il Milan dunque continua a guardarsi intorno e a fare dei sondaggi esplorativi su diversi profili interessanti. Già da tempo si parla dell’apprezzamento dei rossoneri per Darwin Nunez, astro nascente del calcio europeo.

Nunez, uruguaiano e classe 1999, è un giovanissimo che sta facendo parecchio bene col Benfica, squadra nella quale milita già dallo scorso 2020. 21 presenze, 4 gol e 7 assist e la nomina di erede di Edinson Cavani ad appesantirne il prestigio. Darwin è una vera bomba d’attacco, con grandi doti fisiche e tecniche.

Secondo le notizie che circolano in questi giorni, il Milan avrebbe già tentato l’affondo per il 21enne uruguaiano, ma il Benfica avrebbe fissato un prezzo d’acquisto altissimo.

Leggi anche:

Il Giorno – Il “nuovo Cavani” vale troppi soldi

Definito come dicevamo “il nuovo Cavani”, Darwin Nunez difficilmente verrà ceduto dal suo Benfica in estate. Non a caso, come accade spesso con i club portoghesi – che richiedono per i suoi talenti cifre spropositate – la società degli Encarnados ha fissato sui 50 milioni di euro il prezzo del cartellino di Nunez. La notizia viene riportata da Il Giorno nella sua edizione odierna.

Una cifra che come ben sappiamo il Milan difficilmente sarà disposto a spendere. Darwin è certamente uno dei talenti più prestigiosi in circolazione, e potrebbe essere adatto al Milan per il ruolo di vice Ibrahimovic. Ma il suo valore di mercato è fuori budget per la società rossonera.

Arriverà magari qualche altro top club, come Real o Barcellona, o qualcuno di Premier League, disposto a spendere una tale cifra per aggiudicarsi il talento uruguaiano?