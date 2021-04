Calciomercato Milan, “No comment”: l’agente non si sbilancia

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è stato di recente accostato al Milan. Oggi ha parlato il suo agente, che in un certo senso ha evitato l’argomento

Il Milan deve sicuramente rinforzare la fasce di difesa se vuole guadagnare in competitività per la prossima stagione. Abbiamo visto come, sia a destra che a sinistra, non è bastato il giovane Diogo Dalot a sostituire con qualità Calabria e Theo Hernandez.

Al contrario, il terzino portoghese ha tradito ogni aspettativa. Non si può neanche parlare di un percorso altalenante, dato che Diogo in un’intera stagione avrà giocato bene due partite al massimo. Certo, la sua duttilità nel giocare sia sulla fascia destra che sinistra è stata molto utile al Milan – soprattutto nei periodi più complicati sotto il punto di vista degli infortuni. Ma questa caratteristica non basterà sicuramente a Dalot per ottenere il riscatto del club rossonero.

Il Milan guarda già a nuovi orizzonti: con Kalulu in crescita, che è sembrato all’altezza di svolgere il ruolo di secondo a Davide Calabria, manca un valido vice Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese ha anche lui bisogno di rifiatare, e per questo serve un sostituto all’altezza.

Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente dell’interesse rossonero per Elseid Hysaj, terzino del Napoli in scadenza di contratto. Chi guarda la Serie A conosce sicuramente le grandi doti di questo calciatore: una vera sicurezza sulle fasce. Classe 1994, anche Hysaj come Dalot – ma con molta più qualità – è in grado di svolgere il ruolo sia di terzino sinistro che destro.

L’albanese potrebbe fare davvero al caso della squadra di Pioli. Oggi, in un’intervista ha parlato il suo agente, lasciando trapelare davvero poco sulla possibile trattativa tra il Milan e il suo assistito.

Agente Hysaj: “Milan? No comment”

Intervistato a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi agente di Elseid Hysaj, ha commentato la voce di mercato che accomuna il suo assistito al Milan. Queste le parole di Giuffredi: