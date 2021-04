Classifica dei cleen sheet nel 2021: Donnarumma sul podio

Gianluigi Donnarumma è tra i migliori portieri della Serie A per rendimento, e spicca anche nella classifica dei Cleen Sheet.

Per un portiere mantenere la porta inviolata è vitale, sia per la squadra sia per il prestigio. Il Milan, seppur in difficoltà difensiva in questo periodo della stagione, resta tra le compagini con il miglior comparto arretrato della nostra Serie A.

Gianluigi Donnarumma, malgrado le difficoltà sul suo rinnovo, non è influenzato dalle voci di mercato ed è sul podio degli estremi difensori nella classifica dei portieri col più alto numero di Cleen Sheet del 2021.

Donnarumma secondo nella classifica dei Cleen Sheet nel 2021

Il rendimento di Gigio Donnarumma è fuori discussione, con il portiere del Milan, che eccelle in diverse graduatorie individuali, come quella per il portiere con la più alta percentuale di calci di rigore parato negli ultimi cinque campionati. Il portiere campano è anche secondo per il numero di gara con la porta inviolata nella seconda parte di stagione.

Ecco i primi posti nella classifica di questa graduatoria: