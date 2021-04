Milan, Calhanoglu per la seconda volta papà | FOTO

Hakan Calhanoglu è diventato papà per la seconda volta: è nato il suo secondogenito. Lo ha comunicato con un post social

Una bellissima notizia per tutto l’ambiente rossonero! Hakan Calhanoglu e la moglie Sinem sono diventati genitori per la seconda volta. Oggi è nato infatti Ayaz, il secondogenito del giocatore del Milan. La primogenita porta invece il nome di Liya Calhanoglu.

Hakan ha informato della nascita del suo bambino attraverso un post su Instagram, che lo ritrae con il neonato Ayaz e la sorellina più grande in braccio. Facciamo i nostri migliori auguri al numero 10 rossonero. Che questo dolce arrivo possa trasmettergli tutta la serenità per affrontare al meglio il finale di stagione. E chissà anche firmare al più presto il rinnovo di contratto al Milan!

Questo il post Instagram del trequartista rossonero:

Anche il Milan ha voluto fare i suoi migliori auguri ad Hakan Calhanoglu per la nascita del suo bambino. Il post del club rossonero su Twitter:

There’s a new entry in town 😍

Congratulations to @hakanc10 and Sinem on the newborn baby!

La famiglia Çalhanoğlu si allarga! 😍

Congratulazioni a mamma e papà

— AC Milan (@acmilan) April 6, 2021