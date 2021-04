ML – Brahim Diaz e Mandzukic in gruppo: le ultime da Milanello

Pioli in vista di Parma-Milan non ritrova solamente Rafael Leao. Anche Brahim Diaz e Mandzukic hanno ripreso a lavorare con la squadra oggi.

Nella giornata di ieri la buona notizia arrivata da Milanello ha riguardato il ritorno in gruppo di Rafael Leao. Finalmente l’attaccante portoghese ha superato i problemi muscolari ed ha potuto allenarsi coi compagni.

Oggi giunge conferma del fatto che l’ex Lille abbia lavorato agli ordini di Stefano Pioli, ma non solo. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, anche Brahim Diaz e Mario Mandzukic hanno svolto la seduta odierna con il resto del gruppo. Altri due importanti recuperi in vista di Parma-Milan, match di campionato in programma sabato 10 aprile allo stadio Ennio Tardini.

Leggi anche:

Brahim Diaz e Mandzukic convocati per Parma-Milan?

Brahim Diaz aveva accusato un infortunio con la Spagna Under 21. Un fastidio a una caviglia lo aveva messo KO, facendogli saltare la partita contro la Repubblica Ceca e poi quella contro la Sampdoria. Ma adesso il fantasista di proprietà del Real Madrid è pronto per tornare ad aiutare il Milan nella volata Champions League.

E vuole dare il proprio contributo anche Mandzukic, la cui ultima apparizione in campo risale al 13 febbraio contro lo Spezia. Poi un infortunio muscolare lo ha reso non disponibile nelle successive gare. Finalmente è tornato a lavorare con il resto dei compagni e ci sono delle possibilità che venga convocato per Parma-Milan. Anche il suo rientro è importante per Pioli, bisognoso di un’alternativa in più in attacco.