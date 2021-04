Via Castillejo in estate, il Milan riflette su alcuni esterni offensivi che possono sostituire l’ex Villarreal. Ci sono dei nomi nel mirino.

Il futuro di Samuel Castillejo sarà lontano dal Milan. Nella prossima sessione estiva del calciomercato l’esterno offensivo spagnolo lascerà Milanello.

Il club rossonero è alla ricerca di un altro giocatore nel suo ruolo per fare un salto di qualità. Serve qualcuno che dia maggiori garanzie in termini di incisività in fase offensiva. Tradotto: servono più gol e assist. L’ex Villarreal potrebbe tornare a giocare nella Liga. Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di riuscire a incassare almeno 10 milioni di euro dalla sua cessione.

Milan, gli esterni offensivi nel mirino di Maldini e Massara

Oggi Gazzetta.it conferma che il Milan sta pensando a giocatori come Josip Ilicic dell’Atalanta e Florian Thauvin del Marsiglia, ma c’è anche un’altra opzione che stuzzica molto. Si tratta di Jonathan Ikoné, 22enne in forza al Lille e il cui acquisto richiederebbe un investimento da 25-30 milioni.

Per età e caratteristiche, il talento francese sarebbe un ottimo rinforzo per la fascia destra d’attacco di Pioli. I rapporti tra il Milan e il Lille sono molto buoni, in passato ci sono già state le operazioni riguardanti Rafael Leao e Tiago Djalò. Non escluso che i club tornino a parlare di calciomercato nelle prossime settimane.

Ikoné in questa stagione ha messo insieme 7 gol e 7 assist nelle 38 presenze collezionate tra Ligue 1 ed Europa League. Tra l’altro, il Milan ha incontrato proprio il Lille nella fase a gironi della competizione europea. L’esterno offensivo classe 1998 è cresciuto nel PSG e si è trasferito nell’attuale squadra nel 2018 per soli 5 milioni. Un vero affare. Adesso il Lille può vendere il calciatore ad almeno il quintuplo di quella cifra e mettere e bilancio una plusvalenza importante.

Secondo Sportmediaset, c’è anche Riccardo Orsolini tra gli esterni presi in considerazione dal Milan. Il 24enne del Bologna ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non intende rinnovarlo. Può lasciare l’Emilia per 15-18 milioni. La cessione di Castillejo finanzierebbe buona parte dell’operazione.