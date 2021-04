Tatarusanu: “Una gioia arrivare al Milan, Condivido tanto con Antonio Donnarumma”

Ciprian Tatarusanu si racconta sul canale ufficiale del Milan su Twitch parlando della sua esperienza milanese.

Essere il portiere di scorta non è mai facile, con il Milan ha cambiato per tre volte in secondo portiere in queste ultime tre stagioni, e in questa stagione il vice di Gianluigi Donnarumma è Ciprian Tatarusanu. Il portiere romeno è arrivato in rossonero dopo tre stagioni in Francia, tra Nantes e Olympique Lione.

Tatarusanu si è messo subito a disposizione di Stefano Pioli, contando cinque presenze in rossonero, una in campionato (contro la Roma) e due in Coppa Italia e altrettante in Europa League. L’estremo difensore è stato protagonista di AC Milan Talks, programma dei rossoneri sul popolare social Twitch.

Tatarusanu: “Ho legato con Antonio Donnarumma”

Il campionato italiano non è una novità per Ciprian Tatarusanu, che era approdato nel Belpaese nell’estate del 2014, quando militò nelle file della Fiorentina. Dopo diverse stagioni da portiere titolare, il romeno ha preso i galloni di secondo portiere, accontentandosi di fare il vice Gigio Donnarumma.

L’estremo difensore ha accettato con entusiasmo il ruolo di “numero 12” e si è messo a disposizione di Stefano Pioli. Il portiere è stato ospite di AC Milan Talks sul canale ufficiale del Milan, parlando di diversi aspetti della sua vita, anche molte curiosità fuori dal campo.

Ecco un estratto delle sue parole:

“A Milano mi trovo benissimo, la mia casa è bellissima e amo avere il giardino, è utile per i bambini. La chiamata al Milan è stata una grande soddisfazione, è uno dei club più gloriosi del mondo, firmare il contratto è stata la gioia più grande. L’ho saputo da una chiamata del mio procuratore, era assieme a Paolo Maldini e Frederic Massara, è stato bellissimo, così com’è stato bello scoprire Milanello, un centro sportivo incredibile”.

Sul rapporto coi compagni di squadra:

“Con i portieri ho un rapporto bellissimo, ho legato molto con Antonio Donnarumma, ho un ottimo rapporto con lui perché condividiamo le stesse pressioni. Non so dire chi è il più competitivo nello spogliatoio, tutti vogliono vincere e davvero non saprei sceglierne uno”.

Sulla sua vita privata:

“Ho una passione per il caffé e per il pane fatto in casa, è una gioia per me perché serve impegno ed attenzione. Oltre al calcio amo il tennis e il football americano”.