Calhanoglu, rinnovo in bilico: si fa avanti anche l’Inter!

Con il rinnovo di Hakan Calhanoglu in stallo, tante pretendenti si stanno facendo avanti per il trequartista turco. Anche l’Inter si è inserito nella corsa

Continua a tenere banco in casa Milan il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il contratto del turco scadrà tra pochi mesi, precisamente a giugno, e la trattativa per il prolungamento appare bloccata. Una situazione snervante per tutto l’ambiente rossonero. I tanti tifosi milanisti, ma crediamo anche la società stessa, vorrebbe veder Hakan Calhanoglu giocare ancora con la maglia del Diavolo.

Manca attualmente, però, tale certezza. L’accordo sull’ingaggio stagionale è il principale ostacolo al rinnovo del trequartista, e adesso sembra ballare mezzo milione per chiudere la trattativa. Nel frattempo, però, data la lunga attesa, si sta cominciando ad avere qualche dubbio sull’effettivo rinnovo di Hakan col Milan.

Un’incertezza che fa paura, dato che sono tante le pretendenti al cartellino del turco. Negli scorsi giorni si è parlato di un interesse concreto della Juventus, che potrebbe liberare uno slot cedendo Aaron Ramsey. Ma non è tutto, club di Premier League stanno sondando la pista che conduce a Calhanoglu, e nelle ultime ore sembra si sia inserita un’altra big di Serie A.

Leggi anche:

TMW – Inter in corsa per Calhanoglu

Secondo quanto appreso da Tutto Mercato Web, oltre alla Juventus, anche il Chelsea e il Manchester United avrebbero fatto dei sondaggi esplorativi su Hakan Calhanoglu. Come ci informa il noto sito, la richiesta del turco e del suo entourage per il rinnovo sarebbe scesa a 4,5 milioni di euro d’ingaggio stagionale. Ma il Milan non si sbilancia dall’offerta di 4 milioni.

La trattativa, come dicevamo, è in stallo. E adesso anche l’Inter sembra interessata al trequartista turco. Nessuna trattativa aperta, ma come accaduto alla fine del 2020, il club nerazzurro è tornato a far sentire la sua presenza in merito a Calhanoglu.

Addirittura, in quel periodo, l’Inter aveva l’intenzione di programmare dei summit per ottenere maggiori informazioni sul numero 10 rossonero. La possibilità di acquisirlo a parametro zero accende i desideri di tante squadre. Ma è certo che l’interesse di Juventus ed Inter fa più scalpore. Cedere Calhanoglu ad una diretta rivale del campionato di Serie A potrebbe deludere i tanti tifosi rossoneri.

Le prossime settimane dovrebbero essere decisive. Con la situazione classifica più chiara qualcosa potrebbe muoversi, in un verso o nell’altro.