Futuro Donnarumma | Leonardo esalta Navas e non risponde sul rossonero

Il Psg è una delle squadre interessate a Gigio Donnarumma. Leonardo, dirigente del club francese, è intervenuto a Sky Sport, dopo la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole sul portiere

I tifosi del Milan aspettano novità in merito al futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Manca davvero pochissimo ma l’estremo difensore e i rossoneri non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento.

Come raccontato negli ultimi giorni, c’è distanza tra domanda e offerta, sia sulla durata del contratto, sia sull’ingaggio: Mino Raiola vorrebbe un accordo di breve durata, 1-2 anni, a circa 12 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, invece, mette sul piatto un contratto di 4-5 anni a 8 milioni di euro. C’è stallo nella trattativa e la speranza del club è che alla fine Donnarumma decida di firmare.

Al momento, comunque, il portiere italiano non ha ancora un accordo con nessun’altra squadra. Tra i club interessati a Donnarumma c’è certamente il Psg.

I francesi, nel frattempo, hanno vinto il match di andata dei quarti di finale di Champions League, contro il Bayern Monaco. I campioni in carica sono stati piegati 3-2, grazie ad un fantastico Mbappe, autore di una doppietta, e dal gol di Marquinhos.

Tra i pali dei francesi, Keylor Navas è stato uno dei migliori, con interventi decisivi. L’estremo difensore della Costa Rica è stato ancora una volta protagonista. Difficile immaginare un futuro lontano dalla Torre Eiffel per il portiere classe 1986.

Parla Leonardo

Leonardo – intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita contro il Bayern Monaco – ha parlato così del suo portiere, sviando, invece su Donnarumma: “Keylor è un bel portiere. Donnarumma? Ma questa non è la trasmissione sulla Champions League? Sembra quella sul mercato…”

Il brasiliano è da tempo sulle tracce del portiere italiano ed è pronto a sfruttare l’occasione se non dovesse rinnovare con il Milan. Il Psg non è l’unico club interessato a Donnarumma ma ad oggi la situazione portieri, in giro per l’Europa, è abbastanza bloccata, con i top club ampiamente coperti.