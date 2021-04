Milan, regalo Champions dall’Europa League: occhi puntati su Ajax-Roma

Occhi puntati su David Neres. L’esterno brasiliano si è messo alle spalle i tanti problemi fisici e potrebbe tornare ad essere un’idea anche per il Milan

Una volta risolti i problemi legati ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan si concentrerà sui nuovi acquisti. Il club rossonero sarà soprattutto chiamato a rafforzare la corsia destra delle trequarti, dove Castillejo non ha convinto e Saelemaekers ha bisogno di crescere con tranquillità.

L’idea, come raccontato in questi giorni, è quella di cedere lo spagnolo per una cifra vicina agli 8-10 milioni di euro, così da non mettere a bilancio una minusvalenza, e di investire su un calciatore che possa far fare il salto di qualità al Milan in quella posizione. Su Castillejo la giusta offerta potrebbe arrivare dal Siviglia, visto l’apprezzamento da parte di Monchi, ma attenzione anche alla pista Valencia.

Per quanto riguarda il nuovo trequartista, che possa giocare sulla destra, il primo nome in cima alla lista è quello di Ikone del Lille. I rapporti con i francesi sono ottimi ma il prezzo, sui 25-30 milioni di euro, non è certo basso.

Sempre dalla Francia continua ad essere viva la pista che porta a Florian Thauvin, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Marsiglia. L’esterno transalpino vorrebbe 4/4,5 milioni di euro netti a stagione per poter firmare.

In Italia, invece, stuzzica l’idea di prendere dall’Atalanta, Ilicic, pronto a lasciare Bergamo, non avendo più un rapporto idilliaco con Gian Piero Gasperini. Le prossime settimane faranno chiarezza sui veri obiettivi del Milan ma non si possono chiaramente escludere nuovi nomi o vecchi obiettivi pronti a tornare di moda.

Occhi puntati su David Neres

Stasera, ad esempio, gli osservatori di mercato faranno attenzione alla prova di David Neres. L’esterno brasiliano, si è finalmente messo alle spalle i problemi al ginocchio e alla caviglia, e si prepara a sfidare la Roma con la sua Ajax.

Il classe 1997 era esploso, nella grande stagione degli olandesi, 2018/2019, attirando le attenzione dei grandi club, Milan compreso. Poi, la sua avventura calcistica è stata frenata da vari problemi fisici.

Ora, come detto, è pronto nuovamente a stupire e chissà che il Milan non torni a pensarci: Neres rappresenta il profilo perfetto, giovane, capace di giocare in tutti e tre i ruoli della trequarti, con grandi possibilità di crescita. L’Ajax può lasciarlo partire per 25-30 milioni di euro e potrebbe essere il giusto regalo Champions. Attenzione però alla possibile concorrenza della Roma ma anche di club inglesi come Newcastle o West Ham.