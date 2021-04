Calciomercato Milan, pressing sul centrocampista della Fiorentina

In vista della finestra estiva del calciomercato, il Milan sembra essere concretamente interessato ad un centrocampista della Fiorentina

Il tema rinnovi e riscatti è sicuramente quello che sta più accendendo gli animi nell’ambiente rossonero. Il Milan deve capire bene come muoversi in vista della prossima stagione, se vuole aumentare il tasso tecnico ed ambire quindi ad obiettivi più prestigiosi.

Sono tanti i potenziali giocatori in uscita: oltre a Samu Castillejo che sembra vicino all’addio al Milan, restano da decidere le sorti dei calciatori in prestito; e quindi Diogo Dalot, Brahim Diaz e Meite – su Fikayo Tomori sembrano esserci pochi dubbi per il suo riscatto.

Focalizzandoci sul reparto di centrocampo, Souahilo Meite è certamente una grande incognita. L’ivoriano, naturalizzato francese, ha fatto bene a sprazzi in questi pochi mesi in rossonero. Sono diversi e contrastanti i pareri sulla sua resa in campo.

Il futuro del mediano, arrivato in prestito dal Torino, è appeso ad un sottilissimo filo. Mancano nove partite di campionato e chissà se Meite abbia lo spazio per dimostrare di meritare un posto nel centrocampo del Milan. Il suo riscatto è fissato a 9 milioni di euro, una cifra a metà tra l’economico e il modesto.

Ma nel frattempo la dirigenza rossonera non sta perdendo tempo, e nell’incertezza in ottica Meite sta sondando altri profili di centrocampisti validi. Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan un nome importante, profilo di un mediano che gioca nella Fiorentina.

Le novità sulla voce di mercato.

Corriere Fiorentino – Milan sullo sfondo del futuro di Amrabat

Il Corriere Fiorentino, nella sua edizione odierna, ha dedicato una pagina sportiva alla Viola di Iachini, sottolineando come al suo mediano Amrabat sia interessato il Milan. Il calciatore marocchino è davvero un ottimo prospetto.

È sempre stato un titolarissimo di Cesare Prandelli, anche se con il ritorno in panchina di Iachini qualcosa sembra esser cambiato. Difatti, Amrabat nell’ultima di campionato contro il Genoa ha giocato soltanto i due minuti finali della gara, subentrando a Lorenzo Venuti.

Il marocchino è un mediano puro, che sembra poco adatto a destreggiarsi nel centrocampo a 3 di Iachini. Al Verona aveva sempre giocato in una linea a 2, e per questo potrebbe esser perfetto per la mediana rossonera, ad interscambiarsi con Kessie, Bennacer e Tonali.

Il Corriere Fiorentino ha parlato senza indugi, il Milan è in pressione su Amrabat, e non è l’unico club interessato. Molto dipenderà in estate dalle sorti di Meite e dalla volontà della Fiorentina. Ad ogni modo, il mediano marocchino ha un contratto con la Viola sino al 2024 e un valore di mercato vicino ai 25 milioni di euro.