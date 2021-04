Ibrahimovic sul set in Francia | Dal Milan piena libertà

Zlatan Ibrahimovic non avrà alcun problema di sorta nel partecipare alla lavorazione del nuovo capitolo di Asterix e Obelix.

Da ieri è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic debutterà nel mondo del cinema. Dopo l’exploit televisivo al Festival di Sanremo 2021, il centravanti del Milan ha accettato anche le lusinghe ed i richiami stellari del mondo della pellicola e del grande schermo.

Ibra, come annunciato da lui stesso attraverso i propri account ufficiali, farà parte del cast del film Asterix & Obelix – L’empire du milieu. Il film dovrebbe uscire nelle sale soltanto nel 2022, ma a breve partirà la lavorazione della pellicola tratta dai noti fumetti francesi dedicati all’eroe gallico.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic avrà piena libertà e zero impedimenti per lavorare sul set. La sua non sarà una parte centrale e dunque avrà bisogno di pochi giorni di lavorazione. Dal Milan nessun veto: Ibra dovrebbe poter muoversi a proprio piacimento, anche perché si dovrebbe girare in estate.

Inoltre il tutto sarà facilitato dal fatto che il film verrà realizzato in Francia, presso gli stabilimenti di Bry-sur-Marne, ovvero la Cinecittà d’oltralpe. Inizialmente si era deciso di girare in Cina, ma per ovvi motivi sanitari la produzione ha deciso di non intraprendere tale viaggio.

Come rivelato ieri, Ibrahimovic reciterà la parte di Antivirus. E già sono fuoriuscite alcune indiscrezioni sul tipo di personaggio che verrà affidato allo svedese. Si tratta di un legionario romano del campo di Babaorum, uno dei quattro che circonda il villaggio dei Galli in cui vivono Asterix e Obelix.

Il nome Antivirus è quasi una sorta di evocazione. Infatti Ibra è stato uno dei primi calciatori di livello internazionale a contrarre il Covid-19 lo scorso anno. Non senza difficoltà Zlatan ha superato la battaglia con il virus che sta sconvolgendo il mondo.

In realtà il personaggio in questione era già stato portato sullo schermo in passato. Nella pellicola Asterix e Obelix – Missione Cleopatra era stato l’attore francese Jean-Paul Rouve ad interpretare il legionario Antivirus. Stavolta la produzione ha deciso di rendere più internazionale il ruolo utilizzando il volto e le movenze epiche di Ibra.

In quella occasione la saga cinematografica dedicata ai fumetti di Uderzo e Goscinny era stata arricchita dalla presenza di un’altra grande star nota in Italia. Ovvero Monica Bellucci, nel ruolo di Cleopatra. Nel film che invece si girerà a breve sarà presente l’ex marito Vincent Cassel.