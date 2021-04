Milan, Pioli allenatore rossonero più longevo nel post-Allegri

Stefano Pioli ha superato Gennaro Gattuso, e si conferma l’allenatore del Milan più longevo da quando Allegri ha lasciato la panchina rossonera

Facendo un bilancio complessivo del lavoro di Pioli da quando è al Milan, possiamo certamente affermare che il tecnico parmigiano ha fatto molto bene. E in effetti, da quando Pioli siede nella panchina rossonera, la squadra ha fatto un enorme balzo in avanti, in termini di crescita e risultati sul campo.

Da quando è stato confermato al Milan, mister Pioli ha dimostrato di saper guidare al meglio il suo gruppo. Lo ha reso coeso, stabile e molto equilibrato appunto. È stata forse la sorte a voler complicare i piani del tecnico parmigiano in questa stagione?

Tra Covid, e tanti, troppi infortuni, il Milan ha attraversato un periodo abbastanza mediocre, in cui sono venuti a mancare proprio i risultati sul campo. La scia di risultati utili consecutivi ottenuta nella prima parte della stagione si è spezzata inesorabilmente con l’inizio del 2021. In diverse occasioni, però, i rossoneri le gare le hanno perse per errori d’atteggiamento e lettura tattica. E in ciò Stefano Pioli non può essere totalmente innocente.

Anzi, se pensiamo ad alcune partite, come ad esempio quelle contro Atalanta, Spezia e se vogliamo Sampdoria (ultima di campionato), sono apparse insufficienti le scelte tecniche proprio dell’allenatore. Adesso il Milan, e Pioli, sono chiamati al grande sforzo per terminare la stagione tra le prime quattro della classifica.

La qualificazione alla Champions League è cruciale, e il mister rossonero non può più commettere certi errori nella lettura delle gare. Per quanto visto in tutto l’arco del 2020, Pioli è l’allenatore che può riportare il Milan ad essere la grande squadra di una volta. Non è un caso che sia diventato il tecnico rossonero più longevo dopo che Allegri è stato esonerato dal Milan.

Pioli, 548 giorni al Milan

Ebbene si, Stefano Pioli ha superato Gennaro Gattuso nel numero di giorni sulla panchina rossonera. L’ex centrocampista del Milan era sopravvissuto 547 giorni; con oggi Pioli ha invece raggiunto i 548 giorni.

Il tecnico parmigiano è così diventato l’allenatore rossonero più longevo nel post-Allegri. Come ben ricordiamo, il toscano aveva guidato il Milan per ben quattro anni, dal 2010 al 2014.

Stefano Pioli, come ribadito oggi in conferenza stampa, ha il desiderio di rimanere al club rossonero più tempo possibile e quindi superare il collega Max Allegri. Questo è possibile soltanto se i risultati tornano ad essere positivi con costanza come accaduto nel 2020. E per far si che questo accada è necessaria concentrazione, e soprattutto grande umiltà da parte di tutto il gruppo, allenatore compreso.