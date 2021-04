Nuovo stadio importante per club e Milano: il messaggio di Scaroni

Paolo Scaroni ribadisce che il nuovo stadio a San Siro è fondamentale per Milan e Inter, però lo è anche per la città di Milano.

Milan e Inter attendono una risposta dalla Giunta comunale di Milano in merito al progetto stadio. I club hanno presentato settimane fa la documentazione con le modifiche richieste dall’amministrazione.

Nonostante il sindaco Giuseppe Sala abbia pubblicamente detto che il dossier è in standby, perché i nerazzurri devono fare chiarezza sul futuro societario, rimane fiducia da parte di Milan e Inter sulla realizzazione dei piani previsti per l’area di San Siro. Stadio e anche zona commerciale, oltre che valorizzazione complessiva del quartiere con annesse aree verdi.

Progetto Stadio Milan-Inter: parla Scaroni

Paolo Scaroni è intervenuto sul suo profilo ufficiale LinkedIn per parlare nuovamente del progetto e della sua importanza: «Il nuovo stadio è qualcosa di più di un punto di incontro tra sport, tifosi e comunità. L’impianto del Tottenham presto diventerà un nuovo hub energetico per minimizzare l’impatto ambientale. Un progetto innovativo e sostenibile per raggiungere l’autosufficienza della struttura e dell’area circostante, attraverso tecnologie innovative».

Il presidente del Milan si è speso in prima persona per la costruzione di un nuovo stadio in zona San Siro e spera che si possa concretizzare tutto, anche perché le conseguenze sarebbero positive non solo per i club: «I luoghi del calcio diventeranno protagonisti della vita e del futuro delle città. Modelli virtuosi di riqualificazione urbana, motori di sviluppo, dal positivo impatto sociale ed economico, nel totale rispetto dell’ambiente».