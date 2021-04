Sky – Parma-Milan: Mandzukic è partito con la squadra

Secondo quanto appreso da Sky Sport, Mario Mandzukic è partito con il resto del gruppo per la trasferta a Parma di domani pomeriggio

Aleggiavano parecchi dubbi in merito alla presenza di Mario Mandzukic nel match di domani pomeriggio contro il Parma di D’Aversa. Il croato è da poco rientrato da un lunghissimo infortunio, e soltanto in settimana ha raggiunto i compagni in allenamento.

Sino a ieri, Stefano Pioli sembrava indeciso sulla sua convocazione in vista di Parma. Ma già oggi in conferenza stampa il tecnico rossonero aveva accennato al fatto che Mario rispetto a Romagnoli fosse pronto per tornare a giocare. E le recenti notizie di Sky Sport ci confermano la veridicità delle parole di mister Pioli.

Mandzukic sul pullman con il resto della squadra

Secondo quanto affermato da Sky Sport, e precisamente da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello, Mario Mandzukic è salito sul pullman del Milan diretto a Parma. Nessun dubbio quindi sulla sua convocazione.

Il croato sarà presente in panchina e potrà subentrate all’occorrenza, mettendo un pò di minuti nelle gambe utili allo sprint finale. Come affermato in questi giorni, Mandzukic vuole conquistarsi il prolungamento di contratto al Milan. Servono le prestazioni!

Rimangono invece a Milano, e quindi non convocati, Romagnoli, Calabria e Daniel Maldini.