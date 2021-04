Calciomercato Milan, caccia al vice Theo Hernandez | Pronte 3 opzioni!

Il Milan oltre a Theo Hernandez, potrebbe essere scoperto sulla fascia sinistra. I rossoneri pensano a 3 possibili riserve del francese in quel ruolo

Uno dei più forti nel suo ruolo, nonostante l’età, non solo in Italia ma in tutta Europa. Ne ha di strada da fare Theo Hernandez, e guai a sentirsi già arrivato, ma il francese è sicuramente uno dei giovani più importanti di questo Milan. A soli 23 anni, l’esterno ex Real Madrid ha abituato così bene la critica che ogni suo errore finisce inesorabilmente sotto la lente di ingrandimento. Decisivo, e i tifosi lo sanno bene, quello su Quagliarella nell’ultima partita di campionato, ma pochi hanno notato il salvataggio in area decisivo durante il primo tempo.

Polemiche post match a parte, il francese rimane uno dei fiori all’occhiello di Pioli, e sarà uno dei punti fermi del Milan del futuro. Consolidato il posto da titolare – che una volta conquistato nel 2019 non ha più mollato – ai rossoneri in questo momento manca un vero sostituto sulla fascia sinistra. Dalot, che gioca su entrambe le fasce, è in partenza, mentre ne Laxalt che Ricardo Rodriguez in prestito non fanno più parte del progetto tecnico.

Il sito spagnolo fichajes.net ha individuato 3 nomi su cui il Milan starebbe puntando per completare il reparto dei terzini sinistri.

Tre nomi per la fascia sinistra: le opzioni dei rossoneri

Con l’imminente ritorno di Dalot al Manchester United, il Milan potrebbe ritrovarsi nella prossima stagione scoperto sulla fascia sinistra. L’obiettivo è quello, oltre di far chiaramente rifiatare Theo Hernandez, di dare un degno sostituto a Pioli in caso di forfait del francese – che sia per squalifica o per infortunio. I rossoneri non possono certo affrontare tre competizioni con solo un giocatore in quel ruolo, e un rinforzo a sinistra sembra inevitabile. Un vice Theo ovviamente di qualità, visto che l’asticella si alzerà ancora di più in caso di qualificazione in Champions League.

I nomi sul taccuino di Maldini e Massara al momento, secondo quanto riportato dal sito spagnolo fichajes.net, sarebbero tre. Il primo è Matias Vina, uruguaiano terzino del Palmeiras. Classe 1997, il ragazzo era già stato accostato al Milan nel mese di gennaio e può dare sia copertura in difesa che spinta in avanti essendo forte fisicamente ma anche abile con i piedi. La sua valutazione si aggira intorno a 4 milioni di euro.

Altro nome caldo in questi giorni è quello come noto di Hysaj, albanese terzino del Napoli che può giocare anche a destra. Il laterale è in scadenza e può arrivare a zero. Un rinforzo di esperienza molto interessante. Infine occhi anche su Junior Firpo del Barcellona, anche lui già accostato al Milan nel mercato di gennaio. La sua valutazione è di 10 milioni di euro.