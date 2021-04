Assist di Dalot, gol di Leao: 20 anni dopo l’ultimo gol tutto portoghese | Video

In Parma-Milan è stato fantastico il gol scaturito dalla combinazione Dalot-Leao. Risale al 2001 l’ultima volta che due portoghesi erano stati diretti protagonisti di una rete in Serie A

Una grande combinazione quella di ieri sera tra Diogo Dalot e Rafael Leao. Un tandem tutto portoghese che ha di fatto portato all’1-3 in favore dei rossoneri e quindi alla chiusura della partita contro il Parma.

Gran parte del merito va sicuramente al terzino destro lusitano. Dalot è stato molto bravo nel rubare palla all’avversario gialloblù e nel partire con grande velocità portandosi dietro due avversari. Ciò ha consentito a Rafael Leao di avanzare indisturbato sulla sinistra e aspettare il passaggio del connazionale. Anche in questo punto Diogo è stato molto furbo, perchè ha temporeggiato sino all’ultimo instante utile prima di fornire l’assist al compagno Leao.

Il resto lo conosciamo tutti: grande freddezza da parte di Rafael che ha imbucato in rete alla destra del portiere. A parte il bel gesto tecnico portato a compimento dai due portoghesi, non si può non considerarne la grande importanza. Grazie a quel gol, il Milan ha potuto scacciare via ogni minaccia e portare a casa la vittoria in un match che si era complicato e non poco.

Ad ogni modo, la combinazione da gol tutta portoghese Dalot-Leao è degna di menzione per un altro motivo ancora. Difatti, risale al 2001 l’ultima volta che un calciatore portoghese aveva segnato in Serie A, grazie all’assist di un suo connazionale.

Dalot e Leao come Rui Costa e Nuno Gomes

L’ultima volta che due portoghesi sono stati protagonisti di una rete nel campionato di Serie A è accaduto il 13 maggio del 2001, ben 20 anni fa. La squadra in questione è stata la Fiorentina, nella quale militavano due grandi talenti lusitani: Rui Costa e Nuno Gomes.

In quella data è andato in scena un Fiorentina-Milan terminato 4-0 per i viola. Il primo gol porta la firma dei due connazionali: cross da punizione di Rui Costa e incornata di testa di Nuno Gomes, che ha regalato l’1-0 ai Viola.

Ci sono voluti ben 20 anni prima che altri due portoghesi, Dalot e Leao, mettessero in atto una combinazione tutta portoghese da gol.