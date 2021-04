Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, è finito nel mirino del Milan. Interesse dei rossoneri confermato

Nei giorni scorsi Vincenzo Pisacane ha fatto tappa a Casa Milan, incontrando Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza rossonera e il noto agente – come raccontato – hanno parlato soprattutto di Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e mezzo, il 30 giugno 2022, e le parti non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento.

La priorità di Insigne sembra essere ancora il club azzurro ma con il suo entourage si sta guardando attorno e una possibilità potrebbe essere il Milan, che apprezza particolarmente il calciatore italiano.

Leggi anche:

Il punto di Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, intervenendo a Sky Sport 24, ha fatto il punto della situazione legata a Lorenzo Insigne: “Da 2-3 mesi il Napoli ha approcciato giocatore e agente per il prolungamento del contratto – afferma Di Marzio -, dall’altra c’è la volontà di aspettare la fine del campionato e di guardarsi intorno.

Per la prima volta, credo che Insigne abbia voglia di capire se c’è la possibilità di andare da qualche altra parte, sempre con tutto il rispetto per il club campano. Non è un caso che sono andati a Casa Milan.

Confermato l’interesse del Milan – “Se vai dai rossoneri è per capire che tipo di interesse ci può essere, e l’interesse da parte del Milan, a determinate condizioni c’è, poi è vero se lui guadagna tanto, non si sa a che cifra il Napoli può darlo via ma il Milan ha messo gli occhi sul giocatore com’è normale che sia”.

Difficile capire, adesso, la fattibilità dell’operazione, che potrebbe essere parecchio dispendiosa, nonostante un contratto non lunghissimo. Da ricordare che tra gli assistiti di Vincenzo Pisacane c’è anche Danilo D’Ambrosio. Il difensore dell’Inter, ha un accordo che scade il prossimo 30 giugno, e sembrerebbe un profilo che piace a Stefano Pioli